Об этом информирует DW.

Глава немецкого МИД выразила важность ЮАР, как влиятельного игрока на мировой сцене, и вспомнила о двух выдающихся личностях страны - экспрезиденте, лауреате Нобелевской премии мира Нельсоне Манделе и правозащитнике Десмонде Туту.

"Если страна Манделы и Десмонда Туту выступает против несправедливости, мир прислушивается", - заявила Бербок.

По словам министерства иностранных дел Германии, она понимает, что южноафриканцы, живущие в девяти тысячах километрах от военной агрессии РФ против Украины и не хотят участвовать в разрешении этого конфликта.

"Но я хочу призвать каждого задать себе вопрос: какой реакции я бы ожидал от международного сообщества, если бы эта война развертывалась у меня по соседству? Я не думаю, что это могло бы быть в пользу любой страны", - подчеркнула начальница МИД. ФРГ.

Бербок уверена, что каждое государство должно определить, хочет ли оно терпеть такое поведение России, которое нарушает международное право.

Напомним, Анналена Бербок 27 июня проведет встречу с Наледи Пандор, министром иностранных дел ЮАР, в Претории. Основной темой обсуждения будет отношение к России.

Позиция ЮАР о войне России в Украине

В мае президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканские страны предложили "мирную инициативу", чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной. В Белом доме отметили, что она должна быть согласована с украинской стороной и основываться на Уставе ООН. До этого украинский лидер Владимир Зеленский попросил президента ЮАР не быть соучастником агрессора.

Уже 16 июня в Украину прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Он все же представил 10 основных составляющих позиции стран Африканского Союза относительно войны России против Украины. Также отмечалось, что президент ЮАР признал факт ракетного удара во время визита в Киев, опроверг слова своего представителя.

17 июня делегация Южно-Африканской Республики прибыла в Санкт-Петербург в Россию, где состоялись переговоры с Владимиром Путиным по урегулированию войны России с Украиной. Российский диктатор подверг критике ключевые тезисы по "мирному плану" ЮАР, поскольку там содержался призыв к уважению границ. Владимир Зеленский тоже фактически отверг африканский план и сказал, что пока нет реальной альтернативы украинскому мирному плану, ключевым положением которого является немедленный вывод российских войск из Украины.

Президент ЮАР заявил об оптимизме после визита в Киев и Москву.