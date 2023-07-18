Бербок призвала объединиться для возвращения украинских детей, депортированных в РФ
Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия и заставить Россию вернуть украинским родителям их детей, вывезенных против воли в РФ во время войны в Украине
Об этом она заявила во время выступления в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН, передает Укринформ.
"Хочу призвать всех вас объединить усилия с международными организациями, украинскими властями и неправительственными организациями, чтобы расследовать депортации из России и вместе найти способы вернуть этих детей домой", - подчеркнула глава немецкой дипломатии.
Она подчеркнула, что, несмотря на все разногласия во взглядах в международном сообществе, этот вопрос не должен стать предметом обсуждения.
"Депортированные дети принадлежат своим родителям. Их нужно возвращать домой, в Украину сейчас", - подчеркнула Бербок.
Во время выступления в Совбезе она также обратилась к России: "Вы можете обманывать себя, но нельзя обмануть мир". Она подчеркнула, что за 500 дней мир увидел своими глазами зверства россиян в Буче, Ирпене, Харькове, а также услышал истории матерей, чьих детей украло российское правительство.
Однако, по ее словам, это только верхушка айсберга по сравнению со всеми масштабами войны РФ против Украины.
Отметим, что 17 июля в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН на уровне глав внешнеполитических ведомств по поддержанию мира в Украине.
- Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила на заседании, что война, развязанная Россией против Украины, является не только делом безопасности в Европе, это угроза глобальному порядку, и является реальным вызовом стабильности во многих сферах для всего мира.
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