Об этом она заявила во время выступления в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН, передает Укринформ.

"Хочу призвать всех вас объединить усилия с международными организациями, украинскими властями и неправительственными организациями, чтобы расследовать депортации из России и вместе найти способы вернуть этих детей домой", - подчеркнула глава немецкой дипломатии.

Она подчеркнула, что, несмотря на все разногласия во взглядах в международном сообществе, этот вопрос не должен стать предметом обсуждения.

"Депортированные дети принадлежат своим родителям. Их нужно возвращать домой, в Украину сейчас", - подчеркнула Бербок.

Во время выступления в Совбезе она также обратилась к России: "Вы можете обманывать себя, но нельзя обмануть мир". Она подчеркнула, что за 500 дней мир увидел своими глазами зверства россиян в Буче, Ирпене, Харькове, а также услышал истории матерей, чьих детей украло российское правительство.

Однако, по ее словам, это только верхушка айсберга по сравнению со всеми масштабами войны РФ против Украины.

Отметим, что 17 июля в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН на уровне глав внешнеполитических ведомств по поддержанию мира в Украине.