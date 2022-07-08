English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Бербок обвинил Россию в отказе от переговоров после выхода Лаврова с конференции G20

Бербок обвинил Россию в отказе от переговоров после выхода Лаврова с конференции G20

8 июля, 2022 пятница
14:04
Мир Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила РФ в отказе от переговоров после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров покинул саммит G20

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Der Spiegel.

"Тот факт, что министр иностранных дел России провел значительную часть переговоров не в зале, а вне его, подчеркивает, что российское правительство пока не желает разговаривать", - заявила Бербок.

  • Напомним, агентство Reuters сообщило, что в начале встречи министров, когда глава МИД РФ Лавров пожал руку индонезийской коллеге Ретно Марсуди, раздались возгласы "Когда вы остановите войну" и "Почему бы вам не прекратить войну"
  • Позже глава МИД Японии Эсимас Хаяси отказался приходить на официальный ужин G20 из-за вероятности присутствия на встрече Лаврова.
  • В целом главе МИД России устроили бойкот на встрече G20, из-за чего он досрочно покинул саммит

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Германия
Читайте также:
Роман Костенко
6 июля, 2022 среда
Времени для контрнаступления осталось 2-3 месяца, воевать пехотой в сезон дождей нереально - полковник СБУ Костенко
Німеччина уряд
6 июля, 2022 среда
Консульства в Германии предупредили украинцев о проблемах до конца августа и очереди с сентября
Есімас Хаясі
7 июля, 2022 четверг
Глава японского МИД отказался ужинать с Лавровым
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.67
    Покупка 34.67
    Продажа 35.52
  • EUR
    Покупка 35.22
    Продажа 36.45
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
8 июля
14:22
В Мелитополе морги переполнены труппами российских оккупантов, - СМИ
14:17
Эксклюзив
Виталий Портников
Россия обвиняет Запад в том, что Украина не капитулировала, - Портников
13:54
Эксклюзив
Враг ведет активные боевые действия на юге Харьковской области. Оккупантам удалось продвинуться дальше Северская и Лисичанска, - боец ТрО Харьковщины Корсунов
13:48
Порошенко требует отменить налоги, обременяющие волонтерскую финансовую помощь для армии и семей погибших и раненых
13:48
Зеленский призвал Байдена приехать в Киев: это будет сильный сигнал России и мира
13:47
"Не теряем надежды, что внесудебное решение этой ситуации все еще возможно": заявление бизнес-омбудсмена по отключению телеканалов Еспресо, Прямой и 5 канал из сети Т2
13:37
Обновлено
В Николаевской области россияне за сутки убили двух человек, ранили 54
13:35
Над Черным морем разорвалась ракета Х-31, которую россияне выпустили в сторону Одесщины
13:33
Украинцы не представляют угрозы для польского рынка труда, - министр социальной политики
12:54
На фото Владимир Зеленский
США много помогают Украине, но этого недостаточно для победы, - Зеленский
12:41
Эксклюзив
Евгения Кравчук
Великобритания поддерживает Украину, ситуация из-за отставки Джонсона не изменится, - нардепка Кравчук
12:37
"Вернись живым" закупил для спецназовцев 100 латвийских беспилотных комплексов Atlas
12:35
Прощай ДжонсонUK! Бросит ли нас Британия на растерзание России?
12:30
Кулеба
"РФ не место на международных форумах": Кулеба призвал G20 к решительному ответу России
12:10
сепар
Еще 8 боевиков "ДНР" приговорили к 15 годам заключения
12:06
Эксклюзив
Украина может потерять кандидатство на вступление в ЕС, если мы не будем проводить реформы, - юрист Загребельская
11:59
Германия присоединится к военной миссии ЕС в Боснии из-за угрозы России
11:56
Экс-премьер Японии Абэ умер после покушения на него
11:48
Эксклюзив
Месячный дефицит госбюджета достигает ₴100-150 млрд, политику Нацбанка необходимо скорректировать, - экономист Несходовский
11:47
Оккупанты обстреляли две общины на Сумщине: более 8 прилетов
11:46
США предоставили ГСЧС 200 бензорезов стоимостью в $244 тысячи
11:46
Эксклюзив
на фото: Роман Костенко
Концепция натовского оружия – уничтожить цель, а не засыпать огнем противника, – полковник Костенко
11:39
Обновлено
Лаврову устроили бойкот на встрече G20, он досрочно покинул саммит
11:27
РосСМИ распространили новые фейки: "проблемы с западным вооружением" и "возможные провокации ВСУ в Славянске"
11:26
"На броневике было бы быстрее": Турчинов присоединился к сбору средств на ББМ от "Дела Громад"
11:23
Бельгия возобновит работу посольства в Киеве, приедет новый посол
11:03
Эксклюзив
Россияне не смогут помешать ВСУ уничтожить Крымский мост ракетами "гарпун", HIMARS или ATACMS, - военный эксперт Киричевский
10:56
Обновлено
В Японии покушались на экс-премьера Абэ: он в тяжелом состоянии
10:29
Эксклюзив
зерно порты
60% украинского экспорта железной дорогой занимает железная руда, тогда как зерновых только 21%, - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Марчук
10:27
Сейм Польши облегчил привлечение средств к финансированию армии
10:25
Эксклюзив
В Новой Каховке прогремел взрыв, горожане говорят о возможной детонации складов, - советник главы Херсонской ОВА Хлань
10:18
В Харьковской области захватчики за сутки убили 4 человека, еще 9 ранили
09:40
В Донецкой области за сутки россияне убили 6 гражданских, еще 21 ранили
09:38
Инфографика
доллар
Курс валют: цена доллара и евро на черном рынке 8 июля
09:32
NASA раскритиковало Россию за использование космической станции для пропаганды
09:17
Инфографика
Около 36,9 тыс. военных, 1637 танков и 669 беспилотников: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:08
Британская разведка назвала цель, куда вскоре попытаются наступать российские войска на Донбассе
08:54
Россияне нанесли удар по Днепропетровщине: повредили дом и попали в дачный массив
08:47
Сенаторы США заявили о необходимости предоставления Украине дальнобойных ракет HIMARS
08:32
В Луганской области оккупанты уничтожают села и убивают людей для выхода на админграницу области, - Гайдай
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV