Бербок обвинил Россию в отказе от переговоров после выхода Лаврова с конференции G20
Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила РФ в отказе от переговоров после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров покинул саммит G20
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Der Spiegel.
"Тот факт, что министр иностранных дел России провел значительную часть переговоров не в зале, а вне его, подчеркивает, что российское правительство пока не желает разговаривать", - заявила Бербок.
- Напомним, агентство Reuters сообщило, что в начале встречи министров, когда глава МИД РФ Лавров пожал руку индонезийской коллеге Ретно Марсуди, раздались возгласы "Когда вы остановите войну" и "Почему бы вам не прекратить войну"
- Позже глава МИД Японии Эсимас Хаяси отказался приходить на официальный ужин G20 из-за вероятности присутствия на встрече Лаврова.
- В целом главе МИД России устроили бойкот на встрече G20, из-за чего он досрочно покинул саммит
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