Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Der Spiegel.

"Тот факт, что министр иностранных дел России провел значительную часть переговоров не в зале, а вне его, подчеркивает, что российское правительство пока не желает разговаривать", - заявила Бербок.

Напомним, агентство Reuters сообщило, что в начале встречи министров, когда глава МИД РФ Лавров пожал руку индонезийской коллеге Ретно Марсуди, раздались возгласы "Когда вы остановите войну" и "Почему бы вам не прекратить войну"

Позже глава МИД Японии Эсимас Хаяси отказался приходить на официальный ужин G20 из-за вероятности присутствия на встрече Лаврова.

В целом главе МИД России устроили бойкот на встрече G20, из-за чего он досрочно покинул саммит

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