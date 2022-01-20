Бербок об угрозе российского вторжения в Украину: поведение РФ свидетельствует о том, что она продолжает говорить на другом языке

Об этом сообщает Укринформ.



Глава МИД Германии подчеркнула, что выход из кризиса безопасности проходит исключительно через политический, дипломатический путь. И эту позицию подтвердили в переговорах с Россией.



"Нашу готовность к этому мы засвидетельствовали в предыдущие дни и недели на разных уровнях и в разных форматах. К сожалению, поведение РФ свидетельствует о том, что они продолжают говорить на другом языке, и имеют место действия, вызывающие особую обеспокоенность - не в последнюю очередь это касается переброски войск в Беларусь и проведения совместных военных учений на приграничной с Украиной территории", - подчеркнула Бербок.



Министр отметила, что Нормандский формат является одним из важнейших форматов диалога с РФ, и Германия вместе с Францией прилагает усилия, чтобы его восстановить.



"Мы вместе с Францией, лично я и Жан-Ив Ле Дриан (глава МИД Франции, - ред.), сделаем все для того, чтобы вдохнуть жизнь в этот формат", - заверила Бербок.



Она также напомнила, что Евросоюз, НАТО и "Группа семи" единственные в том, что любые дальнейшие агрессивные действия России в отношении Украины "будут иметь большие последствия в политическом, экономическом и стратегическом планах".



Бербок призвала Россию к деэскалации, пригрозив последствиями. Она подчеркнула, что даже если для Европы санкции против РФ принесут отрицательный результат, они все равно будут введены в случае агрессии. Ведь, по ее словам, речь идет о сохранении европейской повестки дня.



"Это имеет для нас жизненно важное значение. И поэтому у нас нет другого выбора, как последовательно выступать на его сохранение и защиту всеми средствами, даже если эти меры для нас будут иметь экономические последствия", - сказала Бербок.



Напомним, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон призвала Россию к деэскалации .

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможное вторжение Российской Федерации в Украину будет катастрофическим для всего мира .