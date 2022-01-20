Бербок об угрозе российского вторжения в Украину: поведение РФ свидетельствует о том, что она продолжает говорить на другом языке
Министер иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поведение РФ указывает на то, что российская сторона не готова идти на диалог, и заверила, что Россию ожидают серьезные последствия, если она будет продолжать агрессивную политику против Украины
Об этом сообщает Укринформ.
Глава МИД Германии подчеркнула, что выход из кризиса безопасности проходит исключительно через политический, дипломатический путь. И эту позицию подтвердили в переговорах с Россией.
"Нашу готовность к этому мы засвидетельствовали в предыдущие дни и недели на разных уровнях и в разных форматах. К сожалению, поведение РФ свидетельствует о том, что они продолжают говорить на другом языке, и имеют место действия, вызывающие особую обеспокоенность - не в последнюю очередь это касается переброски войск в Беларусь и проведения совместных военных учений на приграничной с Украиной территории", - подчеркнула Бербок.
Министр отметила, что Нормандский формат является одним из важнейших форматов диалога с РФ, и Германия вместе с Францией прилагает усилия, чтобы его восстановить.
"Мы вместе с Францией, лично я и Жан-Ив Ле Дриан (глава МИД Франции, - ред.), сделаем все для того, чтобы вдохнуть жизнь в этот формат", - заверила Бербок.
Она также напомнила, что Евросоюз, НАТО и "Группа семи" единственные в том, что любые дальнейшие агрессивные действия России в отношении Украины "будут иметь большие последствия в политическом, экономическом и стратегическом планах".
Бербок призвала Россию к деэскалации, пригрозив последствиями. Она подчеркнула, что даже если для Европы санкции против РФ принесут отрицательный результат, они все равно будут введены в случае агрессии. Ведь, по ее словам, речь идет о сохранении европейской повестки дня.
"Это имеет для нас жизненно важное значение. И поэтому у нас нет другого выбора, как последовательно выступать на его сохранение и защиту всеми средствами, даже если эти меры для нас будут иметь экономические последствия", - сказала Бербок.
- Напомним, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон призвала Россию к деэскалации .
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможное вторжение Российской Федерации в Украину будет катастрофическим для всего мира .
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