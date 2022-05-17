Бербок назвала Путина лично ответственным за рост цен на продовольствие и энергоносители
Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что президент РФ Владимир Путин лично виноват в росте цен на продовольствие и энергоносители
Об этом сообщает РБК-Украина.
Бербок сказала, что Россия в результате вторжения в Украину провоцирует рост цен.
По ее словам, блокировка украинских морских портов может привести к дефициту зерна.
"Отрицательные последствия, в частности рост цен на продукты питания или энергетику, являются ответственностью исключительно российского президента", - заявила министер.
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