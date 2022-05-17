Бербок назвала Путина лично ответственным за рост цен на продовольствие и энергоносители

Об этом сообщает РБК-Украина.

Бербок сказала, что Россия в результате вторжения в Украину провоцирует рост цен.

По ее словам, блокировка украинских морских портов может привести к дефициту зерна.

"Отрицательные последствия, в частности рост цен на продукты питания или энергетику, являются ответственностью исключительно российского президента", - заявила министер.

Европейский Союз поможет Украине вывезти на внешние рынки предназначенные для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии