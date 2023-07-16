Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Хотелось бы, чтобы мы договорились. Но пока речь идет не о том, чего мы хотим, а о том, что нужно посмотреть в лицо реальности", - сказала она.

Министр иностранных дел Германии отметила, что ее страна делает все возможное, чтобы "попробовать дипломатическими каналами остановить эту атаку со стороны России". В частности, правительство ФРГ поставляет вооружение для Украины.



"Каждый день мы пытаемся сделать все возможное, чтобы помочь Украине выиграть эту войну. К сожалению, мы не умеем колдовать – тогда бы эта война уже закончилась", – отметила Бербок.

По ее словам, учитывая свои возможности, Германия должна наблюдать, в каких областях может помочь Украине эффективнее всего.

Бербок также подчеркнула, что для успешного наступления ВСУ необходимо оборудование для разминирования.

"Невероятно, насколько большая территория была заминирована. Это значит, что нам нужно оборудование для преодоления этого минного пояса", - сказала глава МИД Германии.

По словам Бербок, ведутся непубличные дискуссии о том, как решать эту проблему в Украине.