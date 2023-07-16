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Бербок: Надо смотреть в лицо реальности – переговоры с РФ сейчас невозможны

16 июля, 2023 воскресенье
22:23
Мир Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине сейчас невозможны. Ее страна продолжает делать все для победы Украины

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Хотелось бы, чтобы мы договорились. Но пока речь идет не о том, чего мы хотим, а о том, что нужно посмотреть в лицо реальности", - сказала она.

Министр иностранных дел Германии отметила, что ее страна делает все возможное, чтобы "попробовать дипломатическими каналами остановить эту атаку со стороны России". В частности, правительство ФРГ поставляет вооружение для Украины.

"Каждый день мы пытаемся сделать все возможное, чтобы помочь Украине выиграть эту войну. К сожалению, мы не умеем колдовать – тогда бы эта война уже закончилась", – отметила Бербок.

По ее словам, учитывая свои возможности, Германия должна наблюдать, в каких областях может помочь Украине эффективнее всего.

Бербок также подчеркнула, что для успешного наступления ВСУ необходимо оборудование для разминирования.

"Невероятно, насколько большая территория была заминирована. Это значит, что нам нужно оборудование для преодоления этого минного пояса", - сказала глава МИД Германии.

По словам Бербок, ведутся непубличные дискуссии о том, как решать эту проблему в Украине.

  • 7 июля глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против предоставления Украине кассетных боеприпасов, поставки которых рассматривает администрация президента США Джо Байдена.
Украина
Россия
Владимир Путин
Германия
помощь Украине
Война с Россией
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