Бербок на саммите G20 обратилась к Лаврову: "Прекратите бомбить украинские города"
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече глав МИД стран G20 обратилась к Сергею Лаврову с призывом прекратить агрессию против Украины
Об этом пишет Zeit.
"Хорошо, что вы здесь, в зале, и слушаете. Остановите эту войну. Прекратите нарушать наш международный устрой. Прекратите бомбить украинские города и мирных жителей. Остановите войну. Не через месяц или год, а сегодня. Потому что каждая семья, теряющая отца, брата, мать, ребенка, теряет целый мир", – сказала Бербок, глядя на Лаврова.
Она добавила: "Нет ни одного места в мире, где российская война имела бы положительные последствия".
Стоит отметить, что в прошлом году на Бали Лавров в ответ на критику покинул зал, где проходил саммит G20. В этот раз он остался сидеть на месте, пишет издание.
- Ранее делегация ЕС заявила, что не поддержит заявление на встрече министров иностранных дел Группы двадцати в Индии, если там не осудят войну России против Украины.
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