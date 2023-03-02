Об этом пишет Zeit.

"Хорошо, что вы здесь, в зале, и слушаете. Остановите эту войну. Прекратите нарушать наш международный устрой. Прекратите бомбить украинские города и мирных жителей. Остановите войну. Не через месяц или год, а сегодня. Потому что каждая семья, теряющая отца, брата, мать, ребенка, теряет целый мир", – сказала Бербок, глядя на Лаврова.

Она добавила: "Нет ни одного места в мире, где российская война имела бы положительные последствия".

Стоит отметить, что в прошлом году на Бали Лавров в ответ на критику покинул зал, где проходил саммит G20. В этот раз он остался сидеть на месте, пишет издание.