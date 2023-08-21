Бензоколонка с бомбой. Как Боррель унизил Путина
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал Россию бензоколонкой, у владельца которой есть ядерная бомба
В интервью газете El Pais Верховный представитель Европейского союза по международной политике и вопросам безопасности подчеркнул, что Китай действительно серьезный игрок, учитывая экономический потенциал этой страны. И такую страну нельзя изолировать. А вот Россия, - подчеркнул Жозеп Боррель, - это "настоящий карлик", это бензоколонка, у которой есть ядерная бомба. И при этом Китай с его экономическим потенциалом не создает для Европейского союза, для цивилизованного мира такие проблемы, которые создает Россия Владимира Путина с ее многочисленными преступлениями в Украине.
Когда Жозеп Боррель описывал эти преступления, появилось сообщение о новом российском преступлении, на этот раз в Чернигове.
Далее – в видеоблоге Виталия Портникова.
Об авторе. Виталий Портников, журналист, лауреат Шевченковской премии
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