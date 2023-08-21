В интервью газете El Pais Верховный представитель Европейского союза по международной политике и вопросам безопасности подчеркнул, что Китай действительно серьезный игрок, учитывая экономический потенциал этой страны. И такую страну нельзя изолировать. А вот Россия, - подчеркнул Жозеп Боррель, - это "настоящий карлик", это бензоколонка, у которой есть ядерная бомба. И при этом Китай с его экономическим потенциалом не создает для Европейского союза, для цивилизованного мира такие проблемы, которые создает Россия Владимира Путина с ее многочисленными преступлениями в Украине.

Когда Жозеп Боррель описывал эти преступления, появилось сообщение о новом российском преступлении, на этот раз в Чернигове.

Далее – в видеоблоге Виталия Портникова.

Источник

Об авторе. Виталий Портников, журналист, лауреат Шевченковской премии

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.