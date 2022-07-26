Бензин в Украине скоро будет стоить 56-57 грн за литр, - экономист Пендзин

Об этом в эфире Еспресо сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"У нас были закуплены достаточно большие объемы топлива по курсу 29,25/$. Мы сегодня видим на заправках 50 грн за литр А-95 и где-то 57 грн за дизтопливо. Это остатки купленого по 29.25/$", - добавил он.

По словам эксперта, когда эти запасы будут исчерпаны – нефтяные трейдеры будут повышать цену на заправках.

"Когда они начнут закупать по 36,3/$ – я думаю бензин будет по 56-57 грн/литр, а дизтопливо под 65 грн. Это автоматически немножко повысит цены в наших магазинах на 1-2% из-за логистической составляющей. Мы не очень сильно это почувствуем, но однозначно это будет. 2-3% за месяц и однократно 1-2% за счет новой стоимости горюче-смазочных материалов однозначно нам к ценам прибавит", - подытожил Пендзин.