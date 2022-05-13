Бензема вышел на второе место в рейтинге бомбардиров "Реала" за всю историю, впереди только Роналду
Французский форвард Карим Бензема вышел на вторую позицию в рейтинге лучших бомбардиров в истории "Реала"
Об этом сообщает Squawka.
В матче 36 тура Ла Лиги Карим Бензема отличился забитым мячом в ворота "Леванте" (6:0). Для француза это 323 гол за "Реал".
В рейтинге лучших бомбардиров в истории "Реала" Бензема догнал бывшего форварда команды Рауля Гонсалеса. Впереди только Криштиану Роналду. В активе португальца 450 голов.
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