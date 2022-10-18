Бензема прокомментировал победу в борьбе за "Золотой мяч"
Французский футболист мадридского "Реала" Карим Бензема заявил, что с детства мечтал о "Золотом мяче"
Об этом сообщает L'Équipe .
По словам форварда, на протяжении карьеры примером для него были бывшие обладатели самой престижной индивидуальной награды в футболе - француз Зинедин Зидан и бразилец Роналдо.
"Это гордость для меня. Я вспоминаю времена, когда я был маленьким, всю работу, которую я никогда не оставлял. Это была детская мечта. Я вырос с этим в своей голове, а потом у меня появилась мотивация, потому что в моем жизни было две ролевые модели - Зизу и Роналдо. Это много работы, это никогда не сдаваться, это еще больше тренировок, но, прежде всего, всегда помнить эту мечту, что все возможно", - сказал Бензема.
Он добавил, что считает свой "Золотой мяч" коллективной наградой.
"Я хотел бы поблагодарить всех моих товарищей по команде в "Реале" и национальной сборной. Этот "Золотой мяч" индивидуален, но он также коллективен. Поэтому для меня это народный "Золотой мяч", - подытожил Бензема.
34-летний Карим Бензема получил "Золотой мяч" впервые в карьере. Он выступает за "Реал" с 2009 года. В прошлом сезоне француз сыграл за мадридцев 46 матчей, забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Он помог "Реалу" выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат Испании.
- 17 октября обладателем "Золотого мяча" стал Карим Бензема .
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