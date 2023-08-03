Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Бенто торт. Что это такое и как его приготовить
Инфографика

Бенто торт. Что это такое и как его приготовить

3 августа, 2023 четверг
14:47

Вам будет интересно узнать, что такое торты Бенто. Они появились в Корее, но быстро стали популярны во всем мире. Рецепт Бенто торта прост

Что такое бенто торт

Бенто торт – это последнее веяние кондитерской моды, мини-торт, предназначенный на одну персону, его вес примерно 300-400 г, диаметры чаще всего 10-12 см. Из-за небольших размеров и упаковки бенто торты еще называют "ланч-бокс" тортами. Он упаковывается в экологичный бокс из сахарного тростника, а к нему добавляется эко-ложка или вилка, иногда — праздничная свеча.

Смешной бенто торт

Этот торт смешон, потому что на нем можно писать и рисовать смешные мемы, фигурки и сообщения, которые поднимут настроение и сделают ваш день незабываемым. Главное – не бойтесь фантазировать.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Рецепт бенто торта

Ингредиенты для ванильного бисквита:

  • 150 г пшеничной муки
  • пять яиц
  • 150 г сахара
  • 20 г сливочного масла
  • 20 мл молока
  • 10 г разрыхлителя
  • щепотка соли
  • ванилин (по вкусу).

Ингредиенты для шоколадного бисквита:

  • 120 г пшеничной муки
  • 60 г какао
  • одно яйцо
  • 150 г сахара
  • 100 г кефира
  • 40 г растительного масла
  • 60 мл горячей воды
  • одна чайная ложка пищевой соды
  • щепотка соли.

Ингредиенты для вишневого конфитюра:

  • 150 г вишни
  • 60 г сахара
  • 2 чайные ложки кукурузного крахмала
  • 2 чайные ложки воды.

Ингредиенты для приготовления конфитюра:

  • 80 г клубники
  • 30 г сахара
  • 1 чайная кровать кукурузного крахмала
  • 1 чайная ложка воды.

Ингредиенты для орехово-карамельной начинки бенто торта:

  • 60 г сахара
  • 15 мл воды
  • 70 г жирных сливок
  • 15 г сливочного масла
  • 50 г арахиса
  • щепотка соли.

Ингредиенты для просытывания:

  • 50 г сгущенки
  • 50 мл воды.

Ингредиенты для крема бенто торта:

  • полкилограмма сливочного сыра
  • 150 г жирных сливок
  • 30 г темного шоколада
  • 70 г сахарной пудры.

Ингредиенты для крема (выравнивания):

  • 600 г сливочного сыра
  • 200 г жирных сливок
  • 100 г сахарной пудры.

Пошаговое приготовление бенто торта

Беремся выпекать бисквиты (один ванильный, другой – шоколадный). Начнём с ванильного. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Готовим четыре торта: два ванильных с вишневым и клубничным вкусами, один бенто торт Сникерс и один шоколадно-вишневый.

Коржи ванильные:

  • в миске взбиваем яйца
  • всыпаем соль и ванилин
  • продолжаем взбивать яйца на малых скоростях миксера
  • понемногу подсыпаем сахар
  • продолжаем взбивать ингредиенты до пышной светлой массы
  • вливаем молоко в масло и хорошо прогреваем в микроволновке
  • масло должно полностью растаять
  • просеиваем вместе с разрыхлителем муку во взбитые яйца
  • аккуратно вмешиваем муку
  • вливаем масло и молоко
  • перемешиваем до однородности
  • тесто должно быть текучим
  • противень (30 на 40) застилаем пергаментом
  • вливаем на него тесто
  • распределяем равномерно
  • разогреваем духовку до 180°
  • запекаем до 20 минут наш бисквит в духовке до зарумянивания и поднятия
  • вынимаем готовый бисквит
  • остужаем
  • снимаем бумагу
  • соответствующей формочкой вырезаем лепешки
  • заворачиваем лепешки в пищевую пленку
  • на 8 часов прячем их в холодильник.

Коржи шоколадные:

  • всыпаем соду в кефир
  • перемешиваем
  • отставляем в сторону
  • просеиваем в миску какао и муку
  • добавляем щепотку соли
  • перемешиваем все сухие ингредиенты
  • вбиваем в миску яйцо
  • сбиваем его миксером
  • во время этого процесса понемногу добавляем сахар, чтобы образовалась светлая рыхлая масса.
  • приливаем кефир и масло
  • размешиваем все миксером
  • во время размешивания вливаем горячую воду
  • всыпаем сухие ингредиенты в жидкую часть
  • вымешиваем до однородной консистенции
  • шоколадное тесто будет более густым
  • размазываем его по противню, застеленной бумагой для выпечки
  • выпекаем бисквит при температуре 180°С в духовке
  • шоколадный корж пекется до сорока минут
  • готовый бисквит вынимаем
  • остужаем
  • снимаем бумагу
  • вырезаем круги
  • заворачиваем в плеке
  • кладем в холодильник.

Начинки:

  • делаем клубничный и вишневый конфитюр и карамель с арахисом.
  • складываем в сотейник ягоды, вливаем воду, всыпаем крахмал и сахар
  • ставим сотейник на малый огонь
  • провариваем смесь до загустения
  • конфитюр во время варки помешиваем
  • выливаем в пиалу
  • охлаждаем
  • так же варим конфитюр из вишен
  • размягченные ягоды разомнем толкушкой
  • конфитюр охлаждаем
  • дальше работаем с карамелью
  • берем наши жирные сливки
  • нагреваем их в микроволновке
  • всыпаем сахар в сотейник
  • вливаем в него воду
  • ставим его на малый огонь
  • варим карамель до цвета янтаря
  • затем выключаем огонь
  • постоянно помешивая вливаем горячие сливки
  • снова включаем нагрев
  • ждем закипания
  • кладем карамель в масло
  • варим несколько минут до нужной консистенции
  • под конец добавляем щепотку соли
  • готовую карамель остужаем
  • перемешиваем с арахисом
  • готовим крем для начинки
  • хорошо охлаждаем сливки и сливочный сыр
  • шоколад растапливаем в микроволновке
  • выкладываем в глубокую миску сливки, творог и пудру
  • сбиваем все миксером на малой скорости до однородной консистенции
  • отделяем от крема четвертую часть, добавляем к ней растопленный шоколад (для торта "Сникерс").
  • перемещаем кремы в кондитерские мешки.

Пропитка:

  • готовим пропитку для наших лепешек
  • смешиваем воду со сгущенкой.

Сборка тортов:

  • все наши торты собираем одинаково
  • пропитываем нижний корж разбавленным сгущенкой
  • формируем борт кремом по краю
  • в центре выкладываем начинку
  • наносим крем на начинку сверху
  • разравниваем его, закрывая конфитюр
  • выкладываем сверху пропитанный корж
  • так же собираем ванильный торт с клубникой
  • так же собираем шоколадный торт с вишней
  • для "сникерса" используем шоколадный крем
  • готовые тортики на два часа кладем в холодильник.

Готовим крем для выравнивания:

  • это такая же процедура, как приготовление крема для начинки
  • холодные продукты сбиваем миксером
  • разделяем крем на четыре части
  • красим в разные оттенки до эстетического вкуса
  • достаем торты из холодильника
  • наносим крем для выравнивания вверх и бока
  • шпателем выравниваем все стороны торта
  • остатки крема красим в разные цвета
  • разрисовываем наши тортики надписями, цветочками, абстракцией и т.п.
  • наши тортики готовы.

Бенто торты украшают ягодами, орехами, клубникой. Делают красивые именные рисунки, надписи, создают оригинальный дизайн. И во всей этой красоте скрывается рыхлый приятный на вкус бисквит.

Также заказчики выбирают тортики бенто деткам на день рождения. Для девочки или мальчика рисунки будут разными. Кому достанется красивая барби, а кому машинка или космический корабль. Это именно тот вкусник, который позволяет фантазии кондитера разгуляться по полной!

Приятного аппетита!

Новости
Общество
Читайте также:
На фото: ДБР
2 августа, 2023 среда
Военнослужащие-депутаты Киевсовета год не являлись на военную службу: объявлено подозрение командировавшему их командировщику
Олександр Усик
1 августа, 2023 вторник
У Усика отобрали титул лучшего боксера мира
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
2 августа, 2023 среда
ВМС Украины об ударе по кораблям Черноморского флота РФ: не имеем никакого отношения, не вооружены такими дронами
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.91
    Покупка 36.91
    Продажа 37.59
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.64
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
3 августа
15:21
Выписали себе почти 1 млн грн "боевых", не работая на фронте: руководству учебного центра НГУ объявили подозрения
15:00
Названа дата национальной премьеры "Мавки" в онлайн-кинотеатре
14:41
Боевые медики на передовой смогут производить переливание крови, но после подготовки Минздрава, - Маляр
14:10
Джо Байден
Байден призвал хунту в Нигере освободить президента Базума
14:07
Эксклюзив
Нардеп Вениславский объяснил, почему нельзя проводить выборы во время военного положения
14:05
Оккупанты завезли из России на Запорожье медицинский персонал: расселяют в захваченных домах украинцев
14:02
OPINION
Бункерный натравливает "белорусскую борзую" на НАТО
13:56
Часть боевиков ЧВК Вагнера подошла к литовской границе, - Науседа
13:52
Россияне привлекли к войне против Украины курсантов летных училищ, – ЦНС
13:50
ЕС осудил ядерные угрозы РФ Украине, напомнив о российском согласии с недопустимостью такой войны
13:43
Данилов: СБУ участвовала в обоих подрывах Крымского моста
13:29
Леся Гасиджак объяснила, почему некорректно сравнивать затраты на строительство музея с покупкой дронов для армии
13:21
Эксклюзив
Нардеп Дубинский будет затягивать расследование в отношении него, пользуясь мандатом и медийностью, - политолог Рейтерович
13:21
Катастрофа вертолета с руководством МВД: объявлены подозрения пяти должностным лицам ГСЧС
13:17
На Мелитопольском направлении нацгвардейцы продвинулись на 650 метров в глубь обороны врага
13:13
По $10 тыс. с человека: ГБР задержало чиновника КГВА, подозреваемого в организации схемы вывоза мужчин за границу
13:03
РФ "назначила" Норвегию недружественным государством
12:51
В Украине правоохранители разоблачили схему торговли новорожденными детьми
12:38
еРабота: ветераны и члены их семей получили 16 млн грн на создание собственного бизнеса
12:35
СБУ объявила подозрение вице-губернатору Калининградской области РФ, возглавлявшему "правительство" на оккупированной Херсонщине
12:18
До 1 сентября Рада планирует принять все законы для переговоров по вступлению в ЕС, - Стефанчук
12:12
Инфографика
Опрос: 4% респондентов из Украины положительно относятся к Сталину
12:03
OPINION
Украинская дипломатия: Отказами в предоставлении агреманов нас учат, как должно быть правильно
11:59
Из-за непогоды без света оставались 32 населенных пункта в 5 регионах
11:59
Обзор
На границе Беларуси и НАТО растет напряжение, а Бразилия считает, что может помочь закончить войну в Украине. Акценты мировых СМИ 3 августа
11:49
Россияне за сутки атаковали 10 областей Украины: 2 человека погибли, 7 ранены
11:37
В "Опоре" объяснили заявление президента ПАСЕ Кокса о выборах в Украине: речь шла о периоде после войны
11:25
СБУ и ГБР проводят обыски у нардепа, который под видом лечения отца уехал за границу
11:00
Интервью
Радослав Сикорский: Надо убедить Путина, что ему не выиграть эту войну
10:53
В Одессе задержан юрисконсульт "Партии Шария": подозревается в работе на разведку РФ
10:40
Глава МУС не исключает новые ордера на арест Путина, в том числе за преступления вагнеровцев
10:16
Самолет Пригожина в шестой раз прилетел в Беларусь, - Белорусский Гаюн
10:11
Россияне удерживают в Черном море два ракетоносителя
10:07
OPINION
Юрий Бутусов
Почему Зеленский забыл о санкциях против Портнова?
10:05
Партнерский материал
"За радость хочется держаться обеими руками": почему украинские женщины выбирают бренд одежды Cat Orange
09:59
Эксклюзив
Российских оккупантов интересует не столько Купянск, сколько выход к Лиману, - военный эксперт Снегирев
09:55
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке беспилотниками по Калужской области
09:47
Инфографика
доллар
Курс валют на 3 августа: стоимость доллара и евро в обменниках
09:31
Обновлено
Россияне утром дважды ударили по собору в Херсоне: ранены 4 спасателя и 3 пассажира троллейбуса
09:30
На оккупированных территориях Херсонщины россияне обыскивают дома ветеранов АТО и их родственников
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV