Бенто торт. Что это такое и как его приготовить
Вам будет интересно узнать, что такое торты Бенто. Они появились в Корее, но быстро стали популярны во всем мире. Рецепт Бенто торта прост
Что такое бенто торт
Бенто торт – это последнее веяние кондитерской моды, мини-торт, предназначенный на одну персону, его вес примерно 300-400 г, диаметры чаще всего 10-12 см. Из-за небольших размеров и упаковки бенто торты еще называют "ланч-бокс" тортами. Он упаковывается в экологичный бокс из сахарного тростника, а к нему добавляется эко-ложка или вилка, иногда — праздничная свеча.
Смешной бенто торт
Этот торт смешон, потому что на нем можно писать и рисовать смешные мемы, фигурки и сообщения, которые поднимут настроение и сделают ваш день незабываемым. Главное – не бойтесь фантазировать.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Рецепт бенто торта
Ингредиенты для ванильного бисквита:
- 150 г пшеничной муки
- пять яиц
- 150 г сахара
- 20 г сливочного масла
- 20 мл молока
- 10 г разрыхлителя
- щепотка соли
- ванилин (по вкусу).
Ингредиенты для шоколадного бисквита:
- 120 г пшеничной муки
- 60 г какао
- одно яйцо
- 150 г сахара
- 100 г кефира
- 40 г растительного масла
- 60 мл горячей воды
- одна чайная ложка пищевой соды
- щепотка соли.
Ингредиенты для вишневого конфитюра:
- 150 г вишни
- 60 г сахара
- 2 чайные ложки кукурузного крахмала
- 2 чайные ложки воды.
Ингредиенты для приготовления конфитюра:
- 80 г клубники
- 30 г сахара
- 1 чайная кровать кукурузного крахмала
- 1 чайная ложка воды.
Ингредиенты для орехово-карамельной начинки бенто торта:
- 60 г сахара
- 15 мл воды
- 70 г жирных сливок
- 15 г сливочного масла
- 50 г арахиса
- щепотка соли.
Ингредиенты для просытывания:
- 50 г сгущенки
- 50 мл воды.
Ингредиенты для крема бенто торта:
- полкилограмма сливочного сыра
- 150 г жирных сливок
- 30 г темного шоколада
- 70 г сахарной пудры.
Ингредиенты для крема (выравнивания):
- 600 г сливочного сыра
- 200 г жирных сливок
- 100 г сахарной пудры.
Пошаговое приготовление бенто торта
Беремся выпекать бисквиты (один ванильный, другой – шоколадный). Начнём с ванильного. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Готовим четыре торта: два ванильных с вишневым и клубничным вкусами, один бенто торт Сникерс и один шоколадно-вишневый.
Коржи ванильные:
- в миске взбиваем яйца
- всыпаем соль и ванилин
- продолжаем взбивать яйца на малых скоростях миксера
- понемногу подсыпаем сахар
- продолжаем взбивать ингредиенты до пышной светлой массы
- вливаем молоко в масло и хорошо прогреваем в микроволновке
- масло должно полностью растаять
- просеиваем вместе с разрыхлителем муку во взбитые яйца
- аккуратно вмешиваем муку
- вливаем масло и молоко
- перемешиваем до однородности
- тесто должно быть текучим
- противень (30 на 40) застилаем пергаментом
- вливаем на него тесто
- распределяем равномерно
- разогреваем духовку до 180°
- запекаем до 20 минут наш бисквит в духовке до зарумянивания и поднятия
- вынимаем готовый бисквит
- остужаем
- снимаем бумагу
- соответствующей формочкой вырезаем лепешки
- заворачиваем лепешки в пищевую пленку
- на 8 часов прячем их в холодильник.
Коржи шоколадные:
- всыпаем соду в кефир
- перемешиваем
- отставляем в сторону
- просеиваем в миску какао и муку
- добавляем щепотку соли
- перемешиваем все сухие ингредиенты
- вбиваем в миску яйцо
- сбиваем его миксером
- во время этого процесса понемногу добавляем сахар, чтобы образовалась светлая рыхлая масса.
- приливаем кефир и масло
- размешиваем все миксером
- во время размешивания вливаем горячую воду
- всыпаем сухие ингредиенты в жидкую часть
- вымешиваем до однородной консистенции
- шоколадное тесто будет более густым
- размазываем его по противню, застеленной бумагой для выпечки
- выпекаем бисквит при температуре 180°С в духовке
- шоколадный корж пекется до сорока минут
- готовый бисквит вынимаем
- остужаем
- снимаем бумагу
- вырезаем круги
- заворачиваем в плеке
- кладем в холодильник.
Начинки:
- делаем клубничный и вишневый конфитюр и карамель с арахисом.
- складываем в сотейник ягоды, вливаем воду, всыпаем крахмал и сахар
- ставим сотейник на малый огонь
- провариваем смесь до загустения
- конфитюр во время варки помешиваем
- выливаем в пиалу
- охлаждаем
- так же варим конфитюр из вишен
- размягченные ягоды разомнем толкушкой
- конфитюр охлаждаем
- дальше работаем с карамелью
- берем наши жирные сливки
- нагреваем их в микроволновке
- всыпаем сахар в сотейник
- вливаем в него воду
- ставим его на малый огонь
- варим карамель до цвета янтаря
- затем выключаем огонь
- постоянно помешивая вливаем горячие сливки
- снова включаем нагрев
- ждем закипания
- кладем карамель в масло
- варим несколько минут до нужной консистенции
- под конец добавляем щепотку соли
- готовую карамель остужаем
- перемешиваем с арахисом
- готовим крем для начинки
- хорошо охлаждаем сливки и сливочный сыр
- шоколад растапливаем в микроволновке
- выкладываем в глубокую миску сливки, творог и пудру
- сбиваем все миксером на малой скорости до однородной консистенции
- отделяем от крема четвертую часть, добавляем к ней растопленный шоколад (для торта "Сникерс").
- перемещаем кремы в кондитерские мешки.
Пропитка:
- готовим пропитку для наших лепешек
- смешиваем воду со сгущенкой.
Сборка тортов:
- все наши торты собираем одинаково
- пропитываем нижний корж разбавленным сгущенкой
- формируем борт кремом по краю
- в центре выкладываем начинку
- наносим крем на начинку сверху
- разравниваем его, закрывая конфитюр
- выкладываем сверху пропитанный корж
- так же собираем ванильный торт с клубникой
- так же собираем шоколадный торт с вишней
- для "сникерса" используем шоколадный крем
- готовые тортики на два часа кладем в холодильник.
Готовим крем для выравнивания:
- это такая же процедура, как приготовление крема для начинки
- холодные продукты сбиваем миксером
- разделяем крем на четыре части
- красим в разные оттенки до эстетического вкуса
- достаем торты из холодильника
- наносим крем для выравнивания вверх и бока
- шпателем выравниваем все стороны торта
- остатки крема красим в разные цвета
- разрисовываем наши тортики надписями, цветочками, абстракцией и т.п.
- наши тортики готовы.
Бенто торты украшают ягодами, орехами, клубникой. Делают красивые именные рисунки, надписи, создают оригинальный дизайн. И во всей этой красоте скрывается рыхлый приятный на вкус бисквит.
Также заказчики выбирают тортики бенто деткам на день рождения. Для девочки или мальчика рисунки будут разными. Кому достанется красивая барби, а кому машинка или космический корабль. Это именно тот вкусник, который позволяет фантазии кондитера разгуляться по полной!
Приятного аппетита!
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