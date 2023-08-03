Что такое бенто торт

Бенто торт – это последнее веяние кондитерской моды, мини-торт, предназначенный на одну персону, его вес примерно 300-400 г, диаметры чаще всего 10-12 см. Из-за небольших размеров и упаковки бенто торты еще называют "ланч-бокс" тортами. Он упаковывается в экологичный бокс из сахарного тростника, а к нему добавляется эко-ложка или вилка, иногда — праздничная свеча.

Смешной бенто торт

Этот торт смешон, потому что на нем можно писать и рисовать смешные мемы, фигурки и сообщения, которые поднимут настроение и сделают ваш день незабываемым. Главное – не бойтесь фантазировать.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Рецепт бенто торта

Ингредиенты для ванильного бисквита:

150 г пшеничной муки

пять яиц

150 г сахара

20 г сливочного масла

20 мл молока

10 г разрыхлителя

щепотка соли

ванилин (по вкусу).

Ингредиенты для шоколадного бисквита:

120 г пшеничной муки

60 г какао

одно яйцо

150 г сахара

100 г кефира

40 г растительного масла

60 мл горячей воды

одна чайная ложка пищевой соды

щепотка соли.

Ингредиенты для вишневого конфитюра:

150 г вишни

60 г сахара

2 чайные ложки кукурузного крахмала

2 чайные ложки воды.

Ингредиенты для приготовления конфитюра:

80 г клубники

30 г сахара

1 чайная кровать кукурузного крахмала

1 чайная ложка воды.

Ингредиенты для орехово-карамельной начинки бенто торта:

60 г сахара

15 мл воды

70 г жирных сливок

15 г сливочного масла

50 г арахиса

щепотка соли.

Ингредиенты для просытывания:

50 г сгущенки

50 мл воды.

Ингредиенты для крема бенто торта:

полкилограмма сливочного сыра

150 г жирных сливок

30 г темного шоколада

70 г сахарной пудры.

Ингредиенты для крема (выравнивания):

600 г сливочного сыра

200 г жирных сливок

100 г сахарной пудры.

Пошаговое приготовление бенто торта

Беремся выпекать бисквиты (один ванильный, другой – шоколадный). Начнём с ванильного. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Готовим четыре торта: два ванильных с вишневым и клубничным вкусами, один бенто торт Сникерс и один шоколадно-вишневый.

Коржи ванильные:

в миске взбиваем яйца

всыпаем соль и ванилин

продолжаем взбивать яйца на малых скоростях миксера

понемногу подсыпаем сахар

продолжаем взбивать ингредиенты до пышной светлой массы

вливаем молоко в масло и хорошо прогреваем в микроволновке

масло должно полностью растаять

просеиваем вместе с разрыхлителем муку во взбитые яйца

аккуратно вмешиваем муку

вливаем масло и молоко

перемешиваем до однородности

тесто должно быть текучим

противень (30 на 40) застилаем пергаментом

вливаем на него тесто

распределяем равномерно

разогреваем духовку до 180°

запекаем до 20 минут наш бисквит в духовке до зарумянивания и поднятия

вынимаем готовый бисквит

остужаем

снимаем бумагу

соответствующей формочкой вырезаем лепешки

заворачиваем лепешки в пищевую пленку

на 8 часов прячем их в холодильник.

Коржи шоколадные:

всыпаем соду в кефир

перемешиваем

отставляем в сторону

просеиваем в миску какао и муку

добавляем щепотку соли

перемешиваем все сухие ингредиенты

вбиваем в миску яйцо

сбиваем его миксером

во время этого процесса понемногу добавляем сахар, чтобы образовалась светлая рыхлая масса.

приливаем кефир и масло

размешиваем все миксером

во время размешивания вливаем горячую воду

всыпаем сухие ингредиенты в жидкую часть

вымешиваем до однородной консистенции

шоколадное тесто будет более густым

размазываем его по противню, застеленной бумагой для выпечки

выпекаем бисквит при температуре 180°С в духовке

шоколадный корж пекется до сорока минут

готовый бисквит вынимаем

остужаем

снимаем бумагу

вырезаем круги

заворачиваем в плеке

кладем в холодильник.

Начинки:

делаем клубничный и вишневый конфитюр и карамель с арахисом.

складываем в сотейник ягоды, вливаем воду, всыпаем крахмал и сахар

ставим сотейник на малый огонь

провариваем смесь до загустения

конфитюр во время варки помешиваем

выливаем в пиалу

охлаждаем

так же варим конфитюр из вишен

размягченные ягоды разомнем толкушкой

конфитюр охлаждаем

дальше работаем с карамелью

берем наши жирные сливки

нагреваем их в микроволновке

всыпаем сахар в сотейник

вливаем в него воду

ставим его на малый огонь

варим карамель до цвета янтаря

затем выключаем огонь

постоянно помешивая вливаем горячие сливки

снова включаем нагрев

ждем закипания

кладем карамель в масло

варим несколько минут до нужной консистенции

под конец добавляем щепотку соли

готовую карамель остужаем

перемешиваем с арахисом

готовим крем для начинки

хорошо охлаждаем сливки и сливочный сыр

шоколад растапливаем в микроволновке

выкладываем в глубокую миску сливки, творог и пудру

сбиваем все миксером на малой скорости до однородной консистенции

отделяем от крема четвертую часть, добавляем к ней растопленный шоколад (для торта "Сникерс").

перемещаем кремы в кондитерские мешки.

Пропитка:

готовим пропитку для наших лепешек

смешиваем воду со сгущенкой.

Сборка тортов:

все наши торты собираем одинаково

пропитываем нижний корж разбавленным сгущенкой

формируем борт кремом по краю

в центре выкладываем начинку

наносим крем на начинку сверху

разравниваем его, закрывая конфитюр

выкладываем сверху пропитанный корж

так же собираем ванильный торт с клубникой

так же собираем шоколадный торт с вишней

для "сникерса" используем шоколадный крем

готовые тортики на два часа кладем в холодильник.

Готовим крем для выравнивания:

это такая же процедура, как приготовление крема для начинки

холодные продукты сбиваем миксером

разделяем крем на четыре части

красим в разные оттенки до эстетического вкуса

достаем торты из холодильника

наносим крем для выравнивания вверх и бока

шпателем выравниваем все стороны торта

остатки крема красим в разные цвета

разрисовываем наши тортики надписями, цветочками, абстракцией и т.п.

наши тортики готовы.

Бенто торты украшают ягодами, орехами, клубникой. Делают красивые именные рисунки, надписи, создают оригинальный дизайн. И во всей этой красоте скрывается рыхлый приятный на вкус бисквит.

Также заказчики выбирают тортики бенто деткам на день рождения. Для девочки или мальчика рисунки будут разными. Кому достанется красивая барби, а кому машинка или космический корабль. Это именно тот вкусник, который позволяет фантазии кондитера разгуляться по полной!

Приятного аппетита!