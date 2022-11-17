Бенкси выложил видео, где подтвердил авторство стрит-артов на разрушенных домах Киевщины

Видео своих работ в Украине Бенкси выложил в инстаграмме.

Известно, что Бенкси создал семь муралов - в столице, Ирпене и Бородянке.

В Киеве на Майдане Незалежности стрит-арт с изображением двоих детей, которые качаются на металлической ловушке для танков - "еж".

В Бородянке на стене изображен мужчина, похожий на Путина, которого мальчик-дзюдоист бросает на пол. Также в городе внизу уничтоженного дома гимнастка выполняет стойку на руках.

В Ирпене британский уличный художник нарисовал гимнастку в шейном бандаже, выступающую с лентой над дырой на стене.

Известно, что есть стрит-арт сделан на стене разрушенной многоэтажки, где изображен бородатый мужчина, принимающий ванну.

На другом доме, на желтой стене, нарисована женщина в халате, бигуди, в противогазе и с огнетушителем.

Еще одна стенопись Бэнкси "дорисовал", включила в имеющееся граффити пениса кузов бронированного грузовика - превратив изображение органа в ядерную боеголовку.

Напомним, в октябре 2021 года наполовину изрезанную картину Бэнкси "Любовь в мусорнике" продали на аукционе Sotheby's более чем за $25 млн.

27 января на аукционе в Великобритании, в городе Ньюкасл, за более £1 млн продали крошечную конюшню с граффити британского художника Бэнкси.

Анонимный уличный художник по прозвищу Бэнкси из Британии показал, что создал в Украине семь муралов. В частности, стенописи в Киеве, Ирпене и Бородянке.

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