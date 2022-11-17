Бенкси выложил видео, где подтвердил авторство стрит-артов на разрушенных домах Киевщины
17 ноября британский уличный художник Бенкси окончательно подтвердил авторство стенописей на разрушенных в результате войны РФ домах в Киевской области
Видео своих работ в Украине Бенкси выложил в инстаграмме.
Известно, что Бенкси создал семь муралов - в столице, Ирпене и Бородянке.
В Киеве на Майдане Незалежности стрит-арт с изображением двоих детей, которые качаются на металлической ловушке для танков - "еж".
В Бородянке на стене изображен мужчина, похожий на Путина, которого мальчик-дзюдоист бросает на пол. Также в городе внизу уничтоженного дома гимнастка выполняет стойку на руках.
В Ирпене британский уличный художник нарисовал гимнастку в шейном бандаже, выступающую с лентой над дырой на стене.
Известно, что есть стрит-арт сделан на стене разрушенной многоэтажки, где изображен бородатый мужчина, принимающий ванну.
На другом доме, на желтой стене, нарисована женщина в халате, бигуди, в противогазе и с огнетушителем.
Еще одна стенопись Бэнкси "дорисовал", включила в имеющееся граффити пениса кузов бронированного грузовика - превратив изображение органа в ядерную боеголовку.
- Напомним, в октябре 2021 года наполовину изрезанную картину Бэнкси "Любовь в мусорнике" продали на аукционе Sotheby's более чем за $25 млн.
- 27 января на аукционе в Великобритании, в городе Ньюкасл, за более £1 млн продали крошечную конюшню с граффити британского художника Бэнкси.
- Анонимный уличный художник по прозвищу Бэнкси из Британии показал, что создал в Украине семь муралов. В частности, стенописи в Киеве, Ирпене и Бородянке.
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