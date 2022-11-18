Бэнкси в Украине: что означают новые работы культового художника

Бэнкси – самый известный уличный художник во всем мире. Вы, вероятно, видели на просторах интернета целующихся полицейских, парня, который вместо коктейля Молотова бросает букет цветов. Или горничную, сметающую … мировые проблемы, чтобы они не мозолили глаза сытому Западу. Или его вездесущих крыс, олицетворяющих анонимных уличных художников.

Бэнкси — культовый стритарт-художник, и причина тому — не только то, что его работы посвящены острым социальным и политическим проблемам, беспокоящим все человечество. И не только то, что он так лаконично и метафорически умеет высказаться об этих проблемах с помощью баллончика с краской и трафаретов, что это мгновенно вызывает оживленные обсуждения как в среде арткритиков, так и на безграничных просторах социальных сетей.

Бэнкси интересен тем, что в течение более 20 лет активной арткарьеры ему удавалось сохранять анонимность. То есть кто он — до сих пор точно неизвестно.

И в ноябре этот самый известный аноним мира посетил Украину специально для того, чтобы на одной из стен разрушенной оккупантами Бородянки оставить свое красноречивое граффити с балансирующей на руках гимнасткой. Важно, что он обнародовал фото этой работы у себя на официальной странице в Instagram, а значит, подтвердил авторство.

Хрупкая девушка-гимнастка, опирающаяся на руины, возможно, символизирует одновременно хрупкость мира в современном мире, но и красоту возрождения, которое предстанет на руинах настоящего. С другой стороны, может, это нынешняя Украина, с трудом балансирующая на разрушенном советском прошлом.

Очень похожа настроением работа — вот такая гимнастка, которая буквально опирается на пропасть, с бандажом на шее… Однако в ее руках — лента, она творит красоту. Поскольку Бэнкси своих работ не объясняет, интерпретаций здесь может быть много.

Значительно легче трактовать другие граффити, появившиеся в эти дни в Украине. Незадолго до работы в Бородянке, на киевском Майдане Незалежности заметили вот такое граффити на бетонных блоках — дети качаются на металлическом еже, как на качелях. Интересно, что это фото обнародовала фан-страница Бенкси. И опять здесь — хрупкость, разбалансированность человеческого существования во время войны, и эта неоценимая детская способность при любых обстоятельствах иметь вдохновение к игре.

А потом фотограф Эд Рам, работающий в Украине для зарубежных изданий, обнародовал вот это фото, в котором также можно узнать фирменный стиль Бэнкси: маленький мальчик бросает на спину мужчину в кимоно с черным поясом. Арт-обозреватели в мировых СМИ и пользователи в соцсетях уже успели однозначно трактовать это изображение как отсылку к истории о Давиде и Голиафе. Ну а кимоно побитого верзилы явно отсылает к хобби сами знаете кого. По крайней мере, в "Дойче Велле" прямо написали: "Возможно, это произведение является намеком на любовь российского президента Владимира Путина к японскому боевому искусству".

А совсем недавно Бэнкси таки подтвердил авторство семи своих работ, созданных в Украине. Кроме четырех, о которых уже говорилось, это трафаретное изображение женщины в халате, с бигуди, в противогазе и с огнетушителем, стоящая на стуле, который явно был там еще до рисунка.

А также – бородатого мужчины, принимающего ванну в глубине разрушенного дома. Оба — символы вмешательства войны в мирную жизнь украинцев, оба обнажают непоправимые шрамы на этой мирной жизни.

Еще один трафарет Бэнкси особенно интересен. Это изображение явно российского грузовика, который, вероятно, способен перевозить ракеты с ядерными боеголовками. Ну а перевозит сами видите что. При этом Бэнкси прекрасно обыграл уже имеющееся изображение на стене, отдав дань таланту безымянного украинского уличного художника, так сказать легализовав чей-то вандализм, превратив его в удачное высказывание.

Очень важно, что новые граффити Бэнкси, как обычно, стали темой для обзорных новостей во всех ключевых мировых СМИ. Вот некоторые из многих: Washington Post, The New York Times, Reuters, Guardian, Euronews, Hindustan Times.

Таким образом, на проблему российского вторжения в Украину и вызванные им разрушения вновь обратили внимание, на этот раз — под новым углом художественного переосмысления. Арт-высказывание художника с мировым именем — на потрескавшихся от российских бомб стенах украинских домов. Что может быть красноречивее, чтобы напомнить миру о том, что глобальные проблемы нужно решать, а не заметать под белое покрывало, как это делает знаменитая бэнксовская горничная?

Использованные фото: www.theartnewspaper.com