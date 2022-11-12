Фото своей работы в Украине он выставил в своем инстаграмме.

Британский стрит-артист Banksy опубликовал фото новой работы на развалинах дома в Бородянке.

На нем внизу огромной стены, разрушенного дома девушка пытается удержать равновесие, опершись на руки.

Три ракурса фото передают масштабы разрушения и трагедии, которые Россия принесла, начав агрессию против Украины.

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