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Бэнкси продаст 50 своих работ, на вырученные средства планируют купить машины скорой

10 декабря, 2022 суббота
13:39
Культура

Британский художник Бенкси выставил на продажу 50 собственных рисунков-трафаретов. Средства покупателей направят на помощь Украине

Об этом Бенкси информировал 9 декабря 2022 в инстаграмме, передает Детектор медиа.

Британский уличный художник Бенкси выставил на продажу 50 своих работ. Пронумерованные и подписанные автором картинки-трафареты можно приобрести на сайте благотворительного фонда Legasy Of War. Каждый покупатель имеет возможность приобрести всего одну работу за 5 тыс. фунтов стерлингов ($6,1 тыс., - ред.).

На деньги, вырученные с аукциона, планируют приобрести машины скорой помощи и отправить другую гуманитарную помощь для поддержки Украины.

"Они нужны на Донбассе для эвакуации людей с инвалидностью, пожилых и пострадавших мирных жителей. Мы также отправим генераторы, газовые обогреватели и фонари на солнечных батареях к общинам, которые переживают суровую зиму без электроэнергии. И сможем продолжить нашу поддержку приютов в Киеве для женщин и ЛГБТ-сообществ", – отметил гендиректор фонда Legasy Of War Джайлз Дулей.

  • 15 ноября появилось сообщение, что анонимный уличный художник, по прозвищу Бэнкси, из Британии подтвердил создание в Украине семи муралов. В частности, стенописи в Киеве, Ирпене и Бородянке.
  • Богдан-Олег Горобчук в статье для Эспрессо объяснил, что означают новые работы культового Бенкси, сделанные в Украине.
  • 4 декабря стало известно, что полиция разработала механизм, который поможет уберечь граффити Бэнкси от вандализма.
  • 9 декабря Ирпенский городской совет принял решение о назначении всемирно известного английского художника Бенкси почетным гражданином Ирпеня.

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Украина
Великобритания
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