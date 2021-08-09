"Бенфика" заявила Яремчука на матч Лиги чемпионов против "Спартака"
Лиссабонская "Бенфика" заявила украинца Романа Яремчука на квалификационный матч Лиги чемпионов против московского "Спартака"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во вторник, 10 августа, португальская "Бенфика" сыграет против московского "Спартака" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В заявке "Бенфики" нашлось место для украинского форварда Романа Яремчука. Это означает, что в домашнем матче с россиянами украинец может дебютировать в португальском топ-клубе.
Первый поединок между командами прошел в Москве и завершился победой "Бенфики" со счетом 2:0.
Роман Яремчук подписал с "Бенфикой" контракт до 2026 года. "Гент" получил от лиссабонцев 17 млн евро за 75% прав на украинского форварда. Желающие приобрести украинца должны будут заплатить португальцам 100 млн евро.
- 1 августа "Бенфика" купила у "Гента" за 17 млн евро украинского нападающего Романа Яремчука.
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