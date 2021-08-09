"Бенфика" заявила Яремчука на матч Лиги чемпионов против "Спартака"

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Во вторник, 10 августа, португальская "Бенфика" сыграет против московского "Спартака" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.



В заявке "Бенфики" нашлось место для украинского форварда Романа Яремчука. Это означает, что в домашнем матче с россиянами украинец может дебютировать в португальском топ-клубе.



Первый поединок между командами прошел в Москве и завершился победой "Бенфики" со счетом 2:0.



Роман Яремчук подписал с "Бенфикой" контракт до 2026 года. "Гент" получил от лиссабонцев 17 млн евро за 75% прав на украинского форварда. Желающие приобрести украинца должны будут заплатить португальцам 100 млн евро.

1 августа "Бенфика" купила у "Гента" за 17 млн евро украинского нападающего Романа Яремчука.

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