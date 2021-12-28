"Бенфика" Яремчука уволила главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт " Бенфики ".



Жорже Жезус и "Бенфика" разорвали сотрудничество по взаимному соглашению сторон. Лиссабонский клуб будет платить тренеру оставшуюся по контракту зарплату, пока он не найдет себе новый клуб.



67-летний Жезус пропустил сегодняшнюю тренировку "Бенфики", поскольку в то время проводил переговоры с руководством клуба по расторжению контракта.



Португалец возглавил "Бенфику" прошлым летом. Под руководством Жорже Жезуса команда провела 83 матча, в которых одержала 53 победы, но не выиграла ни одного трофея. Сейчас клуб занимает 3 место в таблице чемпионата Португалии.



За "Бенфику" выступает украинец Роман Яремчук.

Напомним, 8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло на выезде лиссабонской "Бенфике".

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