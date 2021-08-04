"Бенфика" Яремчука обыграла "Спартак" в Лиге чемпионов
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов московский "Спартак" проиграл лиссабонской "Бенфике"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Встреча проходила в Москве. "Бенфика" не получила от хозяев никаких проблем и спокойно забила "Спартаку" два гола. Авторы забитых мячей Рафа Силва и Жилберту.
Ответный матч состоится через неделю - 11 августа. В плей-офф "Бенфика", если пройдет "Спартак" сыграет против победителя пары ПСВ - "Мидтьюланн".
Украинец Роман Яремчук, который недавно стал игроком "Бенфики", не попал в заявку на матч, поскольку пока провел только две тренировки.
Лига чемпионов
Квалификация. 3-й раунд
Первый матч
4 августа
"Спартак" (Россия) - "Бенфика" (Португалия) 0:2
Голы: Силва, 51, Жилберту, 74
- Напомним, 3 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" победил бельгийский "Генк" .
- Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что капитан команды Тарас Степаненко остался в запасе на матч против "Генка" из тактических соображений.
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