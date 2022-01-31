"Бенфика" выставила Яремчука на трансфер, он может перейти в "Эвертон" Мыколенко, - СМИ
Нападающий португальской "Бенфики" Роман Яремчук в ближайшее время может стать игроком английского "Эвертона"
Об этом сообщает издание " Correio de Manha".
По информации источника, "Бенфика" недовольна результатами Романа Яремчука на футбольном поле. Португальский топ-клуб выставил украинского футболиста на трансфер.
Интерес к украинскому нападающему проявляет английский "Эвертон", ранее подписавший другого игрока сборной Украины - Виталия Мыколенко. "Бенфика" намерена получить за продажу Романа Яремчука 17 млн евро.
В этом сезоне Роман Яремчук забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах за "Бенфику". Минувшим летом португальцы заплатили за украинца 17 млн евро.
- Напомним, 15 января Виталий Миколенко провел против "Норвича" первый матч за "Эвертон" в чемпионате Англии.
- 16 января "Эвертон" уволил с должности главного тренера испанца Рафаэля Бенитеса.
- 31 января английский "Эвертон" объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера.
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