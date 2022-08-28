"Бенфика" выставила форварда сборной Украины на трансфер
Португальская "Бенфика" решила избавиться от украинского футболиста Романа Яремчука
Об этом сообщает Record .
Лиссабонцы намерены продать Яремчука до закрытия летнего трансферного окна. Португальцы просят за нападающего 20 млн евро.
26-летний Роман Яремчук выступает за "Бенфику" с лета 2021 года. В нынешнем сезоне украинец ни разу не попал в стартовый состав команды и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах.
Также форвард выступал за "Динамо", "Александрию" и бельгийский "Гент". Яремчук провел 39 матчей и забил 13 голов за сборную Украины.
- 26 августа сообщалось, что Роман Яремчук может перейти в испанскую "Севилью".
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