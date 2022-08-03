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"Бенфика" разбила "Митьюлланд", результаты других матчей Лиги чемпионов

3 августа, 2022 среда
07:21
Спорт

Во вторник, 2 августа, прошли первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Лига чемпионов

Квалификация, 3-й раунд

Первые матчи

2 августа

"Шериф" (Молдова) – "Виктория" (Чехия) 1:2

Голы : Аканби, 36 (пен.) – Хоры, 41 (пен.), Буча, 55

"Лудогорец" (Болгария) – "Динамо" (Хорватия) 1:2

Голы : Текпетей, 22 – Перич, 6, Падт, 9 (автогол

"Монако" (Франция) – ПСВ (Нидерланды) 1:1

Голы : Дисаси, 80 – Верман, 38

"Юнион" (Бельгия) – "Рейнджерс" (Шотландия) 2:0

Голы : Теума, 27, Ванзейр, 76 (пен.)

"Бенфика" (Португалия) – "Митьюлланд" (Дания) 4:1

Голы : Рамуш, 17, 33, 61, Фернандес, 40 – Систо, 78 (пен.)

Повторные матчи состоятся 9 августа

  • "Динамо" первый матч третьего круга отбора ЛЧ сыграет сегодня в Лодзи против австрийского "Штурма". Игра начнется в 21:00 . Победитель этого противостояния в плей-офф квалификации встретится с "Бенфикой" или "Митьюлландом".

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Бенфика
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