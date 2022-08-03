"Бенфика" разбила "Митьюлланд", результаты других матчей Лиги чемпионов
Во вторник, 2 августа, прошли первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
Квалификация, 3-й раунд
Первые матчи
2 августа
"Шериф" (Молдова) – "Виктория" (Чехия) 1:2
Голы : Аканби, 36 (пен.) – Хоры, 41 (пен.), Буча, 55
"Лудогорец" (Болгария) – "Динамо" (Хорватия) 1:2
Голы : Текпетей, 22 – Перич, 6, Падт, 9 (автогол
"Монако" (Франция) – ПСВ (Нидерланды) 1:1
Голы : Дисаси, 80 – Верман, 38
"Юнион" (Бельгия) – "Рейнджерс" (Шотландия) 2:0
Голы : Теума, 27, Ванзейр, 76 (пен.)
"Бенфика" (Португалия) – "Митьюлланд" (Дания) 4:1
Голы : Рамуш, 17, 33, 61, Фернандес, 40 – Систо, 78 (пен.)
Повторные матчи состоятся 9 августа
- "Динамо" первый матч третьего круга отбора ЛЧ сыграет сегодня в Лодзи против австрийского "Штурма". Игра начнется в 21:00 . Победитель этого противостояния в плей-офф квалификации встретится с "Бенфикой" или "Митьюлландом".
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