Об этом сообщает официальный сайт "Брюгге" .

Украинец заключил с бельгийцами контракт на четыре года. Сколько Брюгге заплатил Бенфике за Яремчука не сообщается. По неофициальным данным за нападающего заплатили 16 млн евро и прибавят еще 3 млн евро бонусами. Это сделало форварда самым дорогим игроком в истории клуба.

26-летний Роман Яремчук выступал за "Бенфику" с лета 2021 года. В нынешнем сезоне украинец ни разу не попал в стартовый состав команды и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах.

Также форвард играл за "Динамо", "Александрию" и бельгийский "Гент". Яремчук провел 39 матчей и забил 13 голов за сборную Украины.

"Брюгге" является действующим чемпионом Бельгии и сыграет на групповом раунде Лиги чемпионов в одном квартете с испанским "Атлетико", португальским "Порту" и немецким "Байером".

28 августа стало известно, что "Бенфика" решила выставить Романа Яремчука на трансфер.

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