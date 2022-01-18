"Бенфика" обнародовала официальное заявление из-за слухов о назначении Шевченко

Об этом сообщает официальный сайт "Бенфики".

В лиссабонском клубе заверили, что до конца нынешнего сезона обязанности главного тренера будет исполнять Нельсон Вериссиму, которого назначили после увольнения Жорже Жезуса.

"Бенфика" хочет уточнить, что клуб не обращался к Андрею Шевченко или любому другому тренеру, кроме нынешнего, после отставки Жорже Жезуша. Единственным тренером, к которому обратилась "Бенфика", был Нельсон Вериссиму, который будет руководить командой как минимум до конца нынешнего сезона", - заявили в "Бенфике".

Слухи о назначении Андрея Шевченко тренером лиссабонцев появились из-за того, что украинец дружит с президентом "Бенфики" Руем Коштой, с которым он вместе играл за итальянский "Милан".

За "Бенфику" выступает украинский форвард Роман Яремчук. Андрей Шевченко остался без работы 15 января, когда был уволен из итальянской "Дженоа".

Украинец возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под его руководством команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" - на 19-й позиции. Последний матч под руководством Шевченко "Дженоа" сыграла 13 января против "Милана" в Кубке Италии и уступила 1:3 в овертайме.

Напомним, 28 декабря 2021 года Жорже Жезус покинул пост главного тренера лиссабонской "Бенфики".

15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера.

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