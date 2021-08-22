"Бенфика" избавилась от конкурента украинца Яремчука

Об этом сообщает официальный сайт " Бенфики ".



Вальдшмидт стал игроком немецкого "Вольфсбурга". Сумма трансфера составила 12 млн евро, форвард заключил договор с новым клубом на четыре года.



Лука Вальдшмидт выступал за "Бенфику" с прошлого лета. Форвард перешел из "Фрайбурга" за 15 млн евро. В этом сезоне нападающий уже успел забить два гола, в одном из которых ему ассистировал украинец Роман Яремчук. Немец играл на позиции нападающего, как и наш соотечественник.