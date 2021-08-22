"Бенфика" избавилась от конкурента украинца Яремчука
Португальская "Бенфика" продала немецкого форварда Луку Вальдшмидта
Об этом сообщает официальный сайт " Бенфики ".
Вальдшмидт стал игроком немецкого "Вольфсбурга". Сумма трансфера составила 12 млн евро, форвард заключил договор с новым клубом на четыре года.
Лука Вальдшмидт выступал за "Бенфику" с прошлого лета. Форвард перешел из "Фрайбурга" за 15 млн евро. В этом сезоне нападающий уже успел забить два гола, в одном из которых ему ассистировал украинец Роман Яремчук. Немец играл на позиции нападающего, как и наш соотечественник.
- 1 августа "Бенфика" купила у "Гента" за 17 млн евро украинского нападающего Романа Яремчука.
- 11 августа в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Роман Яремчук помог забить мяч в ворота "Спартака" за "Бенфику".
- 14 августа Яремчук удачно сыграл за "Бенфику" в дебютном матче в чемпионате Португалии по футболу.
- 18 августа в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Бенфика" победила ПСВ , Яремчук отдал ассист.
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