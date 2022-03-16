"Бенфика" и "Атлетико" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Определились 6 из 8 клубов, сыграющих в четвертьфинале Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
После матчей 15 марта, где "Бенфика" победила "Аякс", а "Атлетико" оказался сильнее МЮ - известны уже 6 участников четвертьфинала.
Ранее в четвертьфинал ЛЧ вышли мюнхенская "Бавария", английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".
Еще два участника четвертьфинала Лиги чемпионов определятся в вечерних матчах 16 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
16 марта
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Атлетико" (Испания) 0:1 (первый матч – 1:1)
Гол: Лоди, 41
"Аякс" (Нидерланды) – "Бенфика" (Португалия) 0:1 (первый матч – 2:2)
Гол: Нуньес, 77
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