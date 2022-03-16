"Бенфика" и "Атлетико" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



После матчей 15 марта, где "Бенфика" победила "Аякс", а "Атлетико" оказался сильнее МЮ - известны уже 6 участников четвертьфинала.



Ранее в четвертьфинал ЛЧ вышли мюнхенская "Бавария", английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".



Еще два участника четвертьфинала Лиги чемпионов определятся в вечерних матчах 16 марта.

Лига чемпионов



1/8 финала



16 марта



"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Атлетико" (Испания) 0:1 (первый матч – 1:1)



Гол: Лоди, 41



"Аякс" (Нидерланды) – "Бенфика" (Португалия) 0:1 (первый матч – 2:2)



Гол: Нуньес, 77

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили все российские футбольные команды от всех соревнований под эгидой организаций.

8 марта Польша, Швеция и Чехия согласились с решением исключить Россию из квалификации ЧМ-2022 , а также перенести матч Украины с марта по июнь.

9 марта английский "Ливерпуль" и немецкая "Бавария" стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов.

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