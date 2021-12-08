"Бенфика" – "Динамо": стартовые составы команд на последний матч украинцев в ЛЧ
Сегодня, 8 декабря, в 6-м туре Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против лиссабонской "Бенфики"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Бенфика" считается безоговорочным фаворитом встречи. На победу лиссабонцев коэффициент 1,34. Ничья оценивается в 5,95. Победа "Динамо" – 9,60.
В группе E после 5-ти матчей "Динамо" набрало всего 1 пункт и упустило какие-либо шансы на выход в плей-офф как ЛЧ, так и Лиги Европы.
"Бавария" с 15 очками занимает первое место в группе.
Второе место и семь очков у "Барселоны". Пять набранных баллов у "Бенфики".
Сегодня, 8 декабря, в 6 туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в Лиссабоне против местной "Бенфики". Этот матч будет иметь турнирное значение только для португальцев.
Первые две команды выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов, третья сыграет в плей-офф раунде Лиги Европы.
Лига чемпионов
6-й тур
8 декабря
"Бенфика" (Португалия) - "Динамо" (Украина)
"Бенфика": Влаходимос, Жильберто, Вертонген, Алмейда, Отаменди, Гримальдо, Пицци, Уайгль, Рафа Силва, Яремчук, Жоау Марио.
"Динамо" : Бущан, Тимчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Гармаш.
Запасные: Бойко, Шабанов, Караваев, Андриевский, Шепелев, Антюх, Витиньо, Де Пена, Леднев, Шкурин, Рамирес, Кулач.
Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луж"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 7 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с молдавским "Шерифом" .
- В другом матче "Манчестер Сити" неожиданно проиграл "Лейпцигу" из Германии.
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