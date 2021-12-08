Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Бенфика" считается безоговорочным фаворитом встречи. На победу лиссабонцев коэффициент 1,34. Ничья оценивается в 5,95. Победа "Динамо" – 9,60.

В группе E после 5-ти матчей "Динамо" набрало всего 1 пункт и упустило какие-либо шансы на выход в плей-офф как ЛЧ, так и Лиги Европы.



"Бавария" с 15 очками занимает первое место в группе.



Второе место и семь очков у "Барселоны". Пять набранных баллов у "Бенфики".



Сегодня, 8 декабря, в 6 туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в Лиссабоне против местной "Бенфики". Этот матч будет иметь турнирное значение только для португальцев.



Первые две команды выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов, третья сыграет в плей-офф раунде Лиги Европы.



Лига чемпионов



6-й тур



8 декабря



"Бенфика" (Португалия) - "Динамо" (Украина)



"Бенфика": Влаходимос, Жильберто, Вертонген, Алмейда, Отаменди, Гримальдо, Пицци, Уайгль, Рафа Силва, Яремчук, Жоау Марио.



"Динамо" : Бущан, Тимчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Гармаш.



Запасные: Бойко, Шабанов, Караваев, Андриевский, Шепелев, Антюх, Витиньо, Де Пена, Леднев, Шкурин, Рамирес, Кулач.



Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луж"



Начало в 22:00



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