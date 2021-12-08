"Бенфика" - "Динамо": где и когда смотреть заключительный матч украинской команды в ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В группе E после 5-ти матчей "Динамо" набрало всего 1 пункт и упустило любые шансы на выход в плей-офф, как ЛЧ, так и Лиги Европы. "Бавария" с 15 очками занимает первое место в группе.



Второе место и семь очков у "Барселоны". Пять набранных баллов у "Бенфики".



Сегодня, 8 декабря, в 6 туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в Лиссабоне против местной "Бенфики". Этот матч будет иметь турнирное значение только для португальцев.



Первые две команды выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов, третья сыграет в плей-офф раунде Лиги Европы.



Лига чемпионов



6-й тур



8 декабря



"Бенфика" (Португалия) - "Динамо" (Украина)



Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луж"



Начало в 22:00



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