Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первой встрече в Лодзи динамовцы уступили португальцам со счетом 0:2. Для выхода в групповой раунд команде Мирчи Луческу необходимо брать реванш в Лиссабоне.

Игра состоится на стадионе "Да Луж" и начнется в 22:00. Вживую матч покажет Megogo.

Лига чемпионов

Квалификация. Раунд плей-офф. Ответная игра

"Бенфика" (Португалия) - "Динамо" (Украина)

Лиссабон, стадион "Да Луж"

23 августа. Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo

17 августа в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило "Бенфике" со счетом 0:2.

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