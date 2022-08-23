"Бенфика" - "Динамо": где и когда смотреть решающий матч киевлян в Лиге чемпионов
Во вторник, 23 августа, киевское "Динамо" сыграет в гостях с португальской "Бенфикой" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первой встрече в Лодзи динамовцы уступили португальцам со счетом 0:2. Для выхода в групповой раунд команде Мирчи Луческу необходимо брать реванш в Лиссабоне.
Игра состоится на стадионе "Да Луж" и начнется в 22:00. Вживую матч покажет Megogo.
Лига чемпионов
Квалификация. Раунд плей-офф. Ответная игра
"Бенфика" (Португалия) - "Динамо" (Украина)
Лиссабон, стадион "Да Луж"
23 августа. Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 17 августа в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило "Бенфике" со счетом 0:2.
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