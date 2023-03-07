Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первой встрече 15 февраля в Бельгии лиссабонцы победили со счетом 2:0. Роман Яремчук остался в запасе "Брюгге", еще один украинец – Эдуард Соболь – не попал в заявку бельгийцев.

Роман Яремчук перешел в "Брюгге" из "Бенфики" в августе 2022 года.

Повторная игра 1/8 финала ЛЧ между португальцами и бельгийцами состоится в Лиссабоне и начнется в 22:00. Вживую ее покажет Megogo.

Лига чемпионов

1/8 финала. Повторный матч

"Бенфика" (Португалия) - "Брюгге" (Бельгия)

Первый матч – 2:0

Лиссабон, Португалия

7 марта

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo