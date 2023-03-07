"Бенфика" – "Брюгге": где смотреть матч бывшей и нынешней команд Яремчука в ЛЧ
Во вторник, 7 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов португальская "Бенфика" принимает бельгийский "Брюгге"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первой встрече 15 февраля в Бельгии лиссабонцы победили со счетом 2:0. Роман Яремчук остался в запасе "Брюгге", еще один украинец – Эдуард Соболь – не попал в заявку бельгийцев.
Роман Яремчук перешел в "Брюгге" из "Бенфики" в августе 2022 года.
Повторная игра 1/8 финала ЛЧ между португальцами и бельгийцами состоится в Лиссабоне и начнется в 22:00. Вживую ее покажет Megogo.
Лига чемпионов
1/8 финала. Повторный матч
"Бенфика" (Португалия) - "Брюгге" (Бельгия)
Первый матч – 2:0
Лиссабон, Португалия
7 марта
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 7 марта лондонский "Челси" принимает дортмундскую "Боруссию" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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