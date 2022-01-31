Бенедикт Камбербетч снимется в фантастическом фильме о таблетке, лишающей потребности в сне
Английский актер Бенедикт Камбербетч сыграет в фантастическом фильме "Утро" (Morning) от кинокомпании HanWay Films
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В фильме также сыграют американская актриса и обладательница премии "Оскар" 2020 года за роль в фильме "Брачная история" Лора Дерн и английский актер Ноа Джуп из фильма ужасов "Тихое место".
Сюжет фильма "Утро" разворачивается в скором будущем, когда для людей становится доступной таблетка, которая избавляет от необходимости спать. Кроме того, с помощью искусственного солнца нет конца дневному свету, жизни и работе.
Пока неизвестно, когда начнутся съемки "Утра" и когда выйдет сам фильм.
Бенедикт Камбербетч сыграл детектива Шерлока Холмса в сериале BBC "Шерлок" - за эту роль он получил несколько номинаций на Эмми и BAFTA. Его также номинировали на Оскар за роль в историческом триллере "Игра в имитацию" 2014 года. Камбербетч снялся в фильмах "Искушение", "1917", "12 лет рабства", "Звездный путь во тьму", двух фильмах о Хоббите и других.
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