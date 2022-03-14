Бенедикт Камбербетч намерен принять украинских беженцев

Об этом пишет Reuters.



Программа "Homes for Ukraine" позволит представителям общественности, благотворительным организациям, бизнесу и общественным группам предлагать жилье беженцам, которые могут приехать в Британию, даже если у них нет родственных связей.



"Это действительно шокирует сейчас быть европейцем, за два с половиной часа полета от Украины, и то, что нависает над нами. Каждый должен сделать столько, сколько может... было рекордное количество людей, которые согласились принять людей в свои дома, я надеюсь, что сам стану частью этого", – сказал актер.



Камбербетч приколол круглый значок с сине-желтым флагом Украины на лацкан пиджака.



"Мы все должны сделать больше, чем носить значок. Нам нужно делать пожертвования, мы должны давить наших политиков, чтобы они продолжали создавать здесь какую-то безопасность для беженцев и приют для страдающих людей", – сказал он.





Напомним, Великобритания рассматривает возможность использования санкционной собственности российских олигархов для беженцев.