Бенедикт Камбербетч намерен принять украинских беженцев
Актер Бенедикт Камбербетч, известный по роли Шерлока Холмса и Доктора Стренджа, сказал 13 марта, что хочет стать участником программы "Homes for Ukraine" и предложить украинским беженцам жилье
Об этом пишет Reuters.
Программа "Homes for Ukraine" позволит представителям общественности, благотворительным организациям, бизнесу и общественным группам предлагать жилье беженцам, которые могут приехать в Британию, даже если у них нет родственных связей.
"Это действительно шокирует сейчас быть европейцем, за два с половиной часа полета от Украины, и то, что нависает над нами. Каждый должен сделать столько, сколько может... было рекордное количество людей, которые согласились принять людей в свои дома, я надеюсь, что сам стану частью этого", – сказал актер.
Камбербетч приколол круглый значок с сине-желтым флагом Украины на лацкан пиджака.
"Мы все должны сделать больше, чем носить значок. Нам нужно делать пожертвования, мы должны давить наших политиков, чтобы они продолжали создавать здесь какую-то безопасность для беженцев и приют для страдающих людей", – сказал он.
- Напомним, Великобритания рассматривает возможность использования санкционной собственности российских олигархов для беженцев.
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