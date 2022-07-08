Об этом сообщает The Guardian.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что, по его мнению, нет риска резкого изменения политики по поддержке Украины, потому что он "стремился в течение всего этого процесса достичь межпартийного консенсуса" по военной помощи.

Глава Минобороны сказал, что, по его мнению, нет риска резкого изменения политики по поддержке Украины, потому что он "стремился в течение всего этого процесса достичь межпартийного консенсуса" по военной помощи.

Уоллес отметил, что, хотя Джонсону "невероятно грустно" покидать пост премьер-министра, "вся политическая система поддерживает то, что мы делаем в Украине".

"Я не ожидаю, что это вообще закончится", – сказал Уоллес.

Уоллес не стал исключать возможность того, что он будет баллотироваться на должность премьер-министра вместо Бориса Джонсона.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке.

Британская международная интернет-компания по исследованию рынка и аналитике данных YouGov провела опрос и определила основного претендента на место Бориса Джонсона. Им стал Бен Уоллес.

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