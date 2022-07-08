Бен Уоллес заверил, что без Джонсона политика Британии в поддержку Украины не изменится
Министр обороны Великобритании считает, что нет риска резкого изменения политики его страны
Об этом сообщает The Guardian.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что, по его мнению, нет риска резкого изменения политики по поддержке Украины, потому что он "стремился в течение всего этого процесса достичь межпартийного консенсуса" по военной помощи.
Глава Минобороны сказал, что, по его мнению, нет риска резкого изменения политики по поддержке Украины, потому что он "стремился в течение всего этого процесса достичь межпартийного консенсуса" по военной помощи.
Уоллес отметил, что, хотя Джонсону "невероятно грустно" покидать пост премьер-министра, "вся политическая система поддерживает то, что мы делаем в Украине".
"Я не ожидаю, что это вообще закончится", – сказал Уоллес.
Уоллес не стал исключать возможность того, что он будет баллотироваться на должность премьер-министра вместо Бориса Джонсона.
- 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке.
- Британская международная интернет-компания по исследованию рынка и аналитике данных YouGov провела опрос и определила основного претендента на место Бориса Джонсона. Им стал Бен Уоллес.
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