Бен Уоллес высмеял Путина за то, что он выпрашивал у КНДР устаревшее оружие

Об этом сообщает Express .

В сообщении говорится, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует отправиться на встречу с президентом России, чтобы обсудить возможность предоставления Москве оружия для войны в Украине.

Бывший министр обороны Уоллес, ушедший в отставку в прошлый четверг, в этом контексте высмеял Владимира Путина за то, что он обратился к Северной Корее.

"И вот как это заканчивается, господин Путин… когда-то могучая Россия шастала, ища друзей и умоляя Северную Корею об оружии с 1960-х годов", - отметил эксминистр обороны.