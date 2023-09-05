Бен Уоллес высмеял Путина за то, что он выпрашивал у КНДР устаревшее оружие
Бывший министр обороны Великобритании высмеял российского лидера, которого оставили в изоляции из-за его жестокого вторжения в Украину за то, что он выпрашивал у Северной Кореи оружие с 1960-х годов
Об этом сообщает Express .
В сообщении говорится, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует отправиться на встречу с президентом России, чтобы обсудить возможность предоставления Москве оружия для войны в Украине.
Бывший министр обороны Уоллес, ушедший в отставку в прошлый четверг, в этом контексте высмеял Владимира Путина за то, что он обратился к Северной Корее.
"И вот как это заканчивается, господин Путин… когда-то могучая Россия шастала, ища друзей и умоляя Северную Корею об оружии с 1960-х годов", - отметил эксминистр обороны.
- В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся в частности со своим северокорейским коллегой.
- В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.
- 18 августа стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
- 31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.
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