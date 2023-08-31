Бен Уоллес уходит в отставку с должности министра обороны Британии

Об этом сообщает Sky News .

В письме Уоллес высоко оценил вооруженные силы и разведку, с которыми он работал с 2016 года, а также реакцию правительства на войну РФ против Украины.

"Министерство обороны вернулось на путь, чтобы снова стать мировым классом с людьми мирового класса. Соединенное Королевство уважают во всем мире за наши вооруженные силы, и это уважение только возросло после войны в Украине", - написал он.

Уоллес поблагодарил премьер-министра за дружбу и добавил: "Вы и правительство будете иметь мою поддержку".

Сунак принял отставку Уоллеса. Он высоко оценил успехи министра в должности и его "исключительное благоразумие".

"Преданность и мастерство, с которыми вы выполняли свои обязанности министра обороны, были типичными для вашей веры в государственную службу и глубокой преданности вооруженным силам и безопасности Соединенного Королевства... Вы покидаете должность с моей благодарностью и уважением", - отметил глава правительства .

Отвечая на вопрос, что он будет делать дальше, Уоллес ответил: "Я очень рад пойти работать в бар или просто делать что-то совсем другое". Он отметил, что устал от политики, занимающейся с 1999 года.

О том, что Уоллес может уйти в отставку , СМИ писали еще в середине июля.