Бен Уоллес уходит в отставку с должности министра обороны Британии
Бен Уоллес написал письмо премьер-министру Великобритании Риши Сунаку с просьбой об отставке с должности министра обороны
Об этом сообщает Sky News .
В письме Уоллес высоко оценил вооруженные силы и разведку, с которыми он работал с 2016 года, а также реакцию правительства на войну РФ против Украины.
"Министерство обороны вернулось на путь, чтобы снова стать мировым классом с людьми мирового класса. Соединенное Королевство уважают во всем мире за наши вооруженные силы, и это уважение только возросло после войны в Украине", - написал он.
Уоллес поблагодарил премьер-министра за дружбу и добавил: "Вы и правительство будете иметь мою поддержку".
Сунак принял отставку Уоллеса. Он высоко оценил успехи министра в должности и его "исключительное благоразумие".
"Преданность и мастерство, с которыми вы выполняли свои обязанности министра обороны, были типичными для вашей веры в государственную службу и глубокой преданности вооруженным силам и безопасности Соединенного Королевства... Вы покидаете должность с моей благодарностью и уважением", - отметил глава правительства .
Отвечая на вопрос, что он будет делать дальше, Уоллес ответил: "Я очень рад пойти работать в бар или просто делать что-то совсем другое". Он отметил, что устал от политики, занимающейся с 1999 года.
О том, что Уоллес может уйти в отставку , СМИ писали еще в середине июля.
- 12 июля Уоллес отреагировал на критику Зеленского об отсутствии приглашения Украины в НАТО. Он сказал, что его страна не является онлайн-магазином Amazon, потому не может передать Украине все необходимое оружие из своих запасов.
- Позже Воллес заявил , что его слова о "неблагодарной Украине" исказили. Он назвал отношения Великобритании и Украины партнерскими.
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