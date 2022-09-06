Бен Уоллес остался министром обороны Великобритании в правительстве Трасс
Новая премьер-министр Великобритании решила оставить Бена Уоллеса в должности министра обороны
Об этом сообщили в официальном Twitter главы британского правительства.
Уоллес возглавляет Министерство обороны Великобритании с июля 2019 года.
- 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с должности премьер-министра.
- В июле Бен Уоллес, который был фаворитом на должность премьера Британии, отказался выдвигать свою кандидатуру.
- 5 сентября Лиз Трасс избрали новым премьер-министром Великобритании.
- Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс с избранием новой главой правительства Великобритании и призвал однопартийцев по Консервативной партии к ее поддержке.
- 6 сентября Борис Джонсон в последней речи перед сложением полномочий назвал одним из своих достижений эффективное противодействие российскому диктатору Владимиру Путину в агрессивной войне против Украины.
- 6 сентября Елизавета II приняла отставку Джонсона и назначила Трасс новым премьером Британии.
- Лиз Трасс произнесла первую речь в должности британского премьера.
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