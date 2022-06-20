Бен Стиллер после посещения Львова, Ирпеня и Макарова посетил Зеленского

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Facebook.

"Украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает.

Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом".

В субботу, 18 июня, голливудский актер Бен Стиллер побывал во Львове. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило в Twitter, что Бен Стиллер как посол доброй воли ООН прибыл на границу встретиться с украинскими беженцами.

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