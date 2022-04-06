Белый зал Мариинского дворца будет называться Белым залом Героев Украины, - Зеленский
В Мариинском дворце "Белый зал", где сейчас награждают защитников Украины отличиями и орденами за подвиги и мужество в войне против России, теперь будут называться "Белым залом Героев Украины"
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
По словам Президента, во вторник в Мариинском дворце он вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины.
"В Мариинском дворце вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей военных, отмеченных этим званием посмертно. В Мариинском дворце, в "Белом зале", в котором мы всегда принимаем глав иностранных мы будем демонстрировать каждый раз, что наши защитники и защитницы заслуживают уважения и уважения на самом высоком уровне. Отныне она будет называться "Белым залом Героев Украины"", - сказал Президент Украины Владимир Зеленский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.86
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 32.93
- Актуальное
- Важное