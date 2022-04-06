Белый зал Мариинского дворца будет называться Белым залом Героев Украины, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.



По словам Президента, во вторник в Мариинском дворце он вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины.



"В Мариинском дворце вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей военных, отмеченных этим званием посмертно. В Мариинском дворце, в "Белом зале", в котором мы всегда принимаем глав иностранных мы будем демонстрировать каждый раз, что наши защитники и защитницы заслуживают уважения и уважения на самом высоком уровне. Отныне она будет называться "Белым залом Героев Украины"", - сказал Президент Украины Владимир Зеленский.





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