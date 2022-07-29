Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Если говорить о письмах конгрессвумен Виктории Спартц и ожидания реакции Белого дома, то мы ждем, что администрация президента США Джо Байдена скажет Владимиру Зеленскому, что нужно убрать главу Офиса президента Андрея Ермака. Я не думаю, что Белый дом будет это делать во время войны с РФ. Белый дом заинтересован в победе Украины и должен более решительно давать Украине оружие. По поводу реакции Белого дома - администрация Байдена может стать более осторожной", - отметил Айзенберг.

Профессор добавил, что в Соединенных Штатах Америки об обращении Виктории Спартц практически никто не знает.

"В отличие от Украины, в Соединенных Штатах о письмах Виктории Спартц практически никто не знает. Американские медиа о них не сообщают, разве что о первом письме. О последних письмах нет сообщений, они не обсуждаются. В то же время письма Спартц о том, что делается что-то не так с оружием, которое передают Украине, могут затормозить предоставление оружия", - отметил Игорь Айзенберг.

9 июля Виктория Спартц обратилась к Байдену с просьбой дать объяснения относительно безопасности переговоров с Ермаком. МИД Украины отреагировал.

В тот же день руководитель Центра противодействия коррупции Шабунин и журналистка Гонгадзе оценили реакцию украинской власти на предположение о связи Ермака с Россией.

10 июля украинская диаспора в США осудила заявления Спартц о Зеленском и его команде.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал ложью заявления Спартц.

27 июля эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко выразил мнение, что заявления Спартц - это регулярные " китайские предупреждения " от США по поводу российских следов во власти Украины.

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