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OPINION

Белый дом "варит воду" с истребителями F-16

Орест Сохар
16 мартa, 2023 четверг
18:03
Мнение

Администрация Байдена перепаковывает арсеналы для Украины

Uncle Sam убеждает себя, что знаменитые американские истребители не нужны ВСУ, и предлагает заменить их более эффективными для украинского контрнаступления вооружения. Поскольку решение почти принято, его следует рассмотреть пристальнее.

За последние дни 10 спикера Белого Дома и Пентагона "варят воду" с согласием на поставку истребителей. Аргументов несколько:

Предоставление Украине новых F-16 будет занимать от 3 до 6 лет. Передача более старых версий – 18-24 мес. В общем, на подготовку специалистов всех уровней, которые будут работать с 16-й моделью, нужно не менее 18 месяцев, ведь речь идет также об обучении техперсонала, поставках запчастей, подготовке аэродромов. Пентагон акцентирует внимание, что расходы на программу окажутся колоссальными.

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Предоставление Украине новых F-16 будет занимать от 3 до 6 лет. Передача более старых версий – 18-24 мес. В общем, на подготовку специалистов всех уровней, которые будут работать с 16 моделью, нужно не менее 18 месяцев

Американцы также говорят, что самолеты не входят в тройку самых горячих запросов Киева. На киевской встрече Байдена и Зеленского якобы речь шла о таких приоритетах:

  • системы ПВО, способные сбивать российские крылатые ракеты и иранские беспилотники;
  • артиллерия и боеприпасы к ней;
  • бронированные и механизированные системы (танки – в том числе).

В некоторых публикациях я встречал обязательство предоставить Украине ракеты среднего радиуса действия, а также дополнительные HIMARS с достаточным БК. Пентагон считает, что это более срочный приоритет, чем реактивная авиация.

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Если речь идет о весеннем контрнаступлении ВСУ, то F-16 – до сих пор действительно "не долетят". Но убежден, что проукраинская коалиция в НАТО не позволит растянуть эти поставки на 1,5-3 года. Поэтому "длинные" ракеты с короткими логистическими терминами – неплохой компромиссный вариант.

Об измене говорить не приходится, видим холодный расчет. Учитывая, что Белый Дом не собирается затягивать с датой украинской победы, а Зеленский и Залужный в переговорном процессе занимают спокойную позицию, очевидно, оснований для волнения пока нет

США собираются изрядно "проапгрейдить" постсоветскую авиацию ВСУ. Американские военные интегрируют передовые западные ракеты класса "воздух – воздух" с украинскими МиГами. На часть истребителей установлены высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88B. Пентагон также направил ВСУ т. н. умные бомбы. "Апгрейд" должен был состояться до весеннего контрнаступления ВСУ. То есть, часть штатного вооружения F-16 будет охотиться на русскую.

Поэтому об измене говорить не приходится, видим холодный расчет. Учитывая, что Белый Дом не собирается затягивать с датой украинской победы, а Зеленский и Залужный в переговорном процессе занимают спокойную позицию, очевидно, оснований для волнения нет.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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