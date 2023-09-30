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Главная Экономика Белый дом следит, чтобы РФ не могла продавать нефть выше ценового потолка, - Кирби

Белый дом следит, чтобы РФ не могла продавать нефть выше ценового потолка, - Кирби

30 сентября, 2023 суббота
06:25
Экономика

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США внимательно следят за нефтяным экспортом России и работают с союзниками, чтобы установленные ценовые ограничения не нарушались

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, пишет Reuters и Укринформ.

По словам Кирби, ограничение цен на нефть для российского экспорта остается важнейшим инструментом.

"Никто не должен покупать российскую нефть, в нарушение ограничения цены. Мы продолжим наблюдать и обсуждать это с нашими европейскими союзниками и партнерами – с целью контроля за эффективностью ограничения цен на российскую нефть", - отметил представитель Белого дома.

Он напомнил, что общая идея заключалась не в том, чтобы исключить российскую нефть с мирового рынка, а сбалансировать глобальные предложения и спрос и минимизировать доходы кремлевского режима.

Как добавил Кирби, Штаты считают, что введение лимитов существенно повлияло на ограничение возможностей Кремля, поэтому страна продолжит осуществлять контроль за ситуацией.

Российская нефть: сокращение добычи и санкции

ОПЕК+ - неформальная организация, объединяющая страны, входящие в международную организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), где ведущую роль играет Саудовская Аравия, и ряд государств, являющихся членами ОПЕК, в том числе и Россия.

5 декабря 2022 г. официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.

Россия в марте 2023 года обязалась сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в день.

Уже в апреле все страны-члены ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти на 1,15 млн баррелей в сутки.

В мае же потоки российской сырой нефти на международные рынки все еще не демонстрировали никаких признаков сокращения добычи, о котором объявляла РФ.

Впоследствии The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Саудовская Аравия не удовлетворена действиями России в сфере добычи нефти, считая, что Москва не соблюдает взятые в рамках ОПЕК+ обязательства по сокращению объемов добычи нефти. В Эр-Рияде считают, что Россия продолжает поставлять на мировой рынок больше сырой нефти, чем было согласовано, и это приводит к стагнации цен на нефть, в то время как Саудовская Аравия хотела бы их повышения.

5 июня сообщалось, что Россия сократит добычу нефти в 2024 году. По состоянию на июль, российская доля в импорте угля, природного газа и нефти из стран вне Европейского Союза в блок непрерывно сокращалась со второго квартала 2022 года.

Индия, третий по величине потребитель нефти в мире, сократила импорт из Москвы в августе до 1,57 миллиона баррелей в день, снизившись на 24% по сравнению с предыдущим месяцем и доведя их до самого низкого уровня с января.

31 августа стало известно, что Российская Федерация столкнулась с нехваткой горючего, что необходимо для сбора урожая. Ситуация может усугубиться в ближайшие месяцы.

В сентябре исполняющий обязанности помощника министра финансов США Эрик Ван Ностранд рассказал, что ценовой лимит на российскую нефть продолжает работать и снижать доходы Москвы.

А впоследствии стало известно, что страны Группы семи и союзники отложили регулярный пересмотр потолка цен на российскую нефть, хотя большая ее часть торгуется выше лимита из-за роста мировых цен на нефть.

Мир
Россия
нафта
США
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