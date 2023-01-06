Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарий высокопоставленного источника в Белом доме.

Соратник Владимира Путина Евгений Пригожин заинтересован в установлении контроля над соляными и гипсовыми приисками вблизи Бахмута.

Ведь есть признаки того, что "одержимость" России и Пригожина Бахмутом обусловлена ​​финансовым интересом, добавил чиновник.

Агентство напомнило, что ранее США обвиняли российских наемников в эксплуатации природных ресурсов в Центральноафриканской Республике, Мали, Судане и других местах, чтобы помочь финансировать войну Москвы в Украине.

Ранее стало известно, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин оправдывает свою неспособность захватить Бахмут тем, что в городе "500 линий обороны" ВСУ, то есть каждые 10 метров, в каждом доме они вынуждены преодолевать сопротивление.

А аналитики Института изучения войны считают, что финансист частной военной компании Вагнера пытается переложить на министерство обороны России ответственность за провалы в Бахмуте.

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