Белый дом считает, что Пригожин хочет захватить Бахмут, чтобы контролировать соляные и гипсовые шахты, - Reuters
Финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заинтересован взятием под свой контроль месторождений в районе Бахмута
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарий высокопоставленного источника в Белом доме.
Соратник Владимира Путина Евгений Пригожин заинтересован в установлении контроля над соляными и гипсовыми приисками вблизи Бахмута.
Ведь есть признаки того, что "одержимость" России и Пригожина Бахмутом обусловлена финансовым интересом, добавил чиновник.
Агентство напомнило, что ранее США обвиняли российских наемников в эксплуатации природных ресурсов в Центральноафриканской Республике, Мали, Судане и других местах, чтобы помочь финансировать войну Москвы в Украине.
- Ранее стало известно, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин оправдывает свою неспособность захватить Бахмут тем, что в городе "500 линий обороны" ВСУ, то есть каждые 10 метров, в каждом доме они вынуждены преодолевать сопротивление.
- А аналитики Института изучения войны считают, что финансист частной военной компании Вагнера пытается переложить на министерство обороны России ответственность за провалы в Бахмуте.
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