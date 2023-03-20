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Белый дом: Россия с Китаем подрывают мировой порядок

20 мартa, 2023 понедельник
07:30
Мир

В Белом доме заявили, что Россия и Китай подрывают международный порядок, установленный после Второй мировой войны

Об этом в интервью сказал координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби телеканалу Fox News.

"Обе страны подрывают международный порядок, основанный на правилах, которые Соединенные Штаты и многие наши союзники и партнеры выстраивали после окончания Второй мировой войны. Они хотели бы переписать правила игры во всем мире", - подчеркнул он.

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Китай и Россия усиливают сотрудничество и отношения в последнее время, говорит Кирби. В США будут следить за ходом событий в Москве во время встречи китайского лидера Си Цзиньпина и президента РФ Путина.

Спикер Белого дома также прокомментировал китайский "мирный план", отметив, что в Штатах подвергают сомнениям намерения Китая по поводу этой войны.

"Мы уже говорили раньше и повторим это сегодня, что когда в результате этой встречи раздастся какой-то призыв к прекращению огня, то это будет просто неприемлемо, это лишь узаконит российские завоевания на данный момент", - отметил он.

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Кирби надеется, что Цзиньпин будет держать открытыми "линии связи" с президентом Джо Байденом, а также попытается выяснить украинскую позицию путем переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы считаем, что китайцы должны услышать украинскую точку зрения", – добавил он.

  • Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Москву 20-22 марта.
  • Однако в МИД Украины сомневаются, что во время визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта будет принято решение о поставках России оружия.
Россия
Китай
Владимир Путин
США
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