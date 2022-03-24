Белый дом разрабатывает план на случай, если Путин решит применить химическое или ядерное оружие, - NYT
Вашингтон работает над планом действий в случае, если Владимир Путин, разочарованный отсутствием прогресса в Украине, решит использовать химическое, биологическое или ядерное оружие
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова нескольких американских чиновников.
Белый дом собрал команду чиновников по национальной безопасности, чтобы определить сценарии того, как США и их союзники должны реагировать, если президент России применит химическое, биологическое или ядерное оружие в Украине. По мнению чиновников, Путин может предпринять этот шаг из-за разочарования отсутствием прогресса в Украине или с целью обезопасить западные страны от вмешательства в войну.
По словам нескольких официальных лиц, причастных к процессу, группа Tiger Team также изучает ответы, если Путин достигнет территории НАТО, чтобы атаковать конвои, привозящие в Украину оружие и помощь. Команда встречается трижды в неделю на секретных сессиях, чтобы рассмотреть варианты действий, если Россия попытается распространить войну на соседние страны, включая Молдову и Грузию, и план подготовки европейских стран к невиданному за многие десятилетия притоку беженцев.
- Президент США Джо Байден считает, что Путин может прибегнуть к химической атаке под фальшивым флагом в Украине. Также о том, что Россия может планировать применение химического оружия против Украины, заявлял Генсек НАТО Йенс Столтенберг .
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