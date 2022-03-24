Белый дом разрабатывает план на случай, если Путин решит применить химическое или ядерное оружие, - NYT

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова нескольких американских чиновников.



Белый дом собрал команду чиновников по национальной безопасности, чтобы определить сценарии того, как США и их союзники должны реагировать, если президент России применит химическое, биологическое или ядерное оружие в Украине. По мнению чиновников, Путин может предпринять этот шаг из-за разочарования отсутствием прогресса в Украине или с целью обезопасить западные страны от вмешательства в войну.



По словам нескольких официальных лиц, причастных к процессу, группа Tiger Team также изучает ответы, если Путин достигнет территории НАТО, чтобы атаковать конвои, привозящие в Украину оружие и помощь. Команда встречается трижды в неделю на секретных сессиях, чтобы рассмотреть варианты действий, если Россия попытается распространить войну на соседние страны, включая Молдову и Грузию, и план подготовки европейских стран к невиданному за многие десятилетия притоку беженцев.

Президент США Джо Байден считает, что Путин может прибегнуть к химической атаке под фальшивым флагом в Украине. Также о том, что Россия может планировать применение химического оружия против Украины, заявлял Генсек НАТО Йенс Столтенберг .



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb