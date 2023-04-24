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Белый дом раздражен инициативой Макрона о посредничестве Китая в переговорах между Украиной и РФ, - Bloomberg

24 апреля, 2023 понедельник
13:12
Мир

США недовольны инициативой президента Франции Эмманюэля Макрона, выступившего за посредничество Китая в переговорах между РФ и Украиной о прекращении войны

Об этом пишет Bloomberg .

Американское агентство отмечает, что война России против Украины находится на решающей стадии. Президент Украины Владимир Зеленский пытается сохранить доверие своих союзников, готовясь к ожидаемому весеннему контрнаступлению. Именно в этот момент сомнения в том, сможет ли Киев вернуть временно оккупированные территории, были подпитаны инициативами Эмманюэля Макрона о переговорах, что поставило под угрозу единый фронт союзников Украины.

"Дипломатическое давление Макрона на Украину угрожает единству, предупреждают союзники.

Попытки Макрона предпринять такую деликатную дипломатическую операцию без предварительной консультации со всеми членами Европейского Союза были раскритикованы союзниками как преждевременные и такие, что могут поставить под угрозу единство блока. Подход французского лидера к Украине также не восприняли в Вашингтоне, по словам знающих людей", - пишет Bloomberg.

Агентство обращает внимание, что на прошлой неделе состоялся телефонный разговор между Эмманюэлем Макроном и президентом США Джо Байденом, который, судя по официальной информации, проходил в ледяном тоне.

"Офис Макрона опубликовал заявление 20 апреля, чтобы развеять мнение о том, что президент Франции имеет разногласия с США по Китаю и Тайваню, по словам французского чиновника, пожелавшего остаться анонимным. Ранее офис Байдена опубликовал более короткое заявление, в котором говорится, что президенты вновь подтвердили важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе. В то же время во французском заявлении не было прямого упоминания о Тайване", - обращает внимание Bloomberg.

"Когда речь заходит о войне в Украине, люди, знакомые с мнением администрации Байдена, говорят, что Белый дом был раздражен тем, что, по их мнению, Макрон занимается самодеятельностью в деликатном дипломатическом вопросе без консультаций с союзниками. Пожелавшие остаться анонимными источники отметили, что Макрон не впервые предлагал план мира, а затем был вынужден отступить. По их мнению, очевидно, что китайцы не хотят использовать свое влияние на Путина, поэтому вряд ли на этот раз Макрон сможет сделать что-нибудь лучше", - пишет агентство.

Bloomberg напоминает, что многие самостоятельные дипломатические усилия Макрона потерпели неудачу. Во время своего недавнего визита в Китай президент Франции не добился своей цели убедить лидера КНР Си Цзиньпина поговорить с Владимиром Зеленским — они до сих пор не общались после того, как больше года назад началась война.

Кроме того, Макрон ездил в Москву в феврале 2022 года, чтобы попытаться получить гарантии, что Украина не будет атакована. Французские официальные лица тогда заявили, что получили от российского диктатора Владимира Путина обязательство не обострять ситуацию, что позже Кремль опроверг. Через две недели после этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Китай
Франция
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Война с Россией
Эмманюэль Макрон
США
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