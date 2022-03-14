Белый дом рассматривает возможность визита Байдена в Европу из-за войны в Украине, - NBC News

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и двух человек, знакомых с дискуссиями.



Подготовка к поездке, которая будет сосредоточена на войне в Украине и цели успокоить союзников США в регионе, еще не завершена. Один американский чиновник сказал, что Брюссель, где находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, рассматривается как возможное место визита американского президента.



Три чиновника администрации США сказали, что некоторые сотрудники, работавшие над поездкой вице-президента Камалы Гаррис в Польшу и Румынию на прошлой неделе, остались в Европе, чтобы помочь спланировать возможный президентский визит в регион.



Источники не знают точного времени возможной поездки Байдена в Европу. Белый дом и Совет национальной безопасности не ответили на запросы о комментариях.

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