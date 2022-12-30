Об этом сообщили в Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным анонимных чиновников, в США рассматривают возможность передачи боевых машин Bradley в Украину в рамках последующего пакета военной поддержки. Однако окончательное решение еще не принято.

Отмечается, что пока Белому дому нечего анонсировать, но Вашингтон постоянно находится в контакте с Киевом по поводу необходимой помощи.

Бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан заявил, что бронемашины Bradley способны значительно увеличить боеспособность наземных войск, поскольку это "по сути, легкий танк". Он добавил: в отличие от уже полученных Киевом бронетранспортеров M113, Bradley вооружены 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW, и у Пентагона большое количество машин, некоторые из которых при этом необходимо модернизировать.

Напомним, 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден подписал законодательный акт с государственным бюджетом на $1,7 трлн, который содержит около $45 млрд помощи Украине и союзникам для противостояния агрессии России.

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