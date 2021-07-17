Белый дом расследует инциденты с таинственным синдромом среди американских дипломатов в Вене
В США начали расследование из-за многочисленных случаев резкого ухудшения самочувствия среди американских дипломатов в столице Австрии
Об этом сообщает Голос Америки .
Администрация Джо Байдена расследует недавнюю серию загадочных инцидентов, связанных со здоровьем, о которых информировали американские дипломаты и другие государственные служащие в Вене.
Некоторые из симптомов аналогичны тем, о которых впервые сообщили американские дипломаты и разведчики, которые работали в 2016 - 2017 годах в Гаване. Окончательная причина этих симптомов, расследуются медицинскими работниками Государственного департамента и других структур, включая Пентагон и ЦРУ, пока не установлена.
"В сотрудничестве с нашими партнерами в правительстве мы активно расследуем сообщения о возможных необъяснимых инцидентах со здоровьем среди сотрудников посольства США в Вене. Все работники, которые сообщили о симптомах, получили немедленное и надлежащее медицинское внимание и заботу", - заявили в Госдепе.
Некоторые считают, что непонятные травмы, в том числе повреждения головного мозга, являются результатом атак с применением микроволнового или радиоволнового оружия. Однако, несмотря на многолетние исследования, среди специалистов еще нет единого мнения относительно того, что или кто может стоять за инцидентами, и біли ли они на самом деле нападениями.
Еще после инаугурации президента Джо Байдена сотрудники посольства США в Вене сообщили о загадочных симптомах.
Проблема названа "Гаванским синдромом" в связи с тем, что первые случаи заболевания были обнаружены среди персонала посольства США на Кубе в 2016 году. В мае официальные лица заявили, что сейчас расследуются по меньшей мере 130 дел о загадочных синдромах среди сотрудников посольства США в Гаване.
Пострадавшие от этого синдрома, сообщали о головных болях, головокружении и симптомах, связанных с сотрясением мозга. Некоторым из них требовалось несколько месяцев лечения. Некоторые люди слышали громкий шум перед внезапным появлением симптомов.
- Напомним, 11 мая сообщалось, что за вероятными акустическими атаками против американских дипломатов на Кубе и в Китае могут стоять сотрудники Главного управления Генштаба РФ .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.33
- Актуальное
- Важное