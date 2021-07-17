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Белый дом расследует инциденты с таинственным синдромом среди американских дипломатов в Вене

17 июля, 2021 суббота
19:44
Мир Госдеп США

В США начали расследование из-за многочисленных случаев резкого ухудшения самочувствия среди американских дипломатов в столице Австрии

Об этом сообщает Голос Америки .

Администрация Джо Байдена расследует недавнюю серию загадочных инцидентов, связанных со здоровьем, о которых информировали американские дипломаты и другие государственные служащие в Вене.

Некоторые из симптомов аналогичны тем, о которых впервые сообщили американские дипломаты и разведчики, которые работали в 2016 - 2017 годах в Гаване. Окончательная причина этих симптомов, расследуются медицинскими работниками Государственного департамента и других структур, включая Пентагон и ЦРУ, пока не установлена.

"В сотрудничестве с нашими партнерами в правительстве мы активно расследуем сообщения о возможных необъяснимых инцидентах со здоровьем среди сотрудников посольства США в Вене. Все работники, которые сообщили о симптомах, получили немедленное и надлежащее медицинское внимание и заботу", - заявили в Госдепе.

Некоторые считают, что непонятные травмы, в том числе повреждения головного мозга, являются результатом атак с применением микроволнового или радиоволнового оружия. Однако, несмотря на многолетние исследования, среди специалистов еще нет единого мнения относительно того, что или кто может стоять за инцидентами, и біли ли они на самом деле нападениями.

Еще после инаугурации президента Джо Байдена сотрудники посольства США в Вене сообщили о загадочных симптомах.

Проблема названа "Гаванским синдромом" в связи с тем, что первые случаи заболевания были обнаружены среди персонала посольства США на Кубе в 2016 году. В мае официальные лица заявили, что сейчас расследуются по меньшей мере 130 дел о загадочных синдромах среди сотрудников посольства США в Гаване.

Пострадавшие от этого синдрома, сообщали о головных болях, головокружении и симптомах, связанных с сотрясением мозга. Некоторым из них требовалось несколько месяцев лечения. Некоторые люди слышали громкий шум перед внезапным появлением симптомов.

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Вена
Австрия
Госдеп США
США
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