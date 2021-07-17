Белый дом расследует инциденты с таинственным синдромом среди американских дипломатов в Вене

Об этом сообщает Голос Америки .

Администрация Джо Байдена расследует недавнюю серию загадочных инцидентов, связанных со здоровьем, о которых информировали американские дипломаты и другие государственные служащие в Вене.

Некоторые из симптомов аналогичны тем, о которых впервые сообщили американские дипломаты и разведчики, которые работали в 2016 - 2017 годах в Гаване. Окончательная причина этих симптомов, расследуются медицинскими работниками Государственного департамента и других структур, включая Пентагон и ЦРУ, пока не установлена.

"В сотрудничестве с нашими партнерами в правительстве мы активно расследуем сообщения о возможных необъяснимых инцидентах со здоровьем среди сотрудников посольства США в Вене. Все работники, которые сообщили о симптомах, получили немедленное и надлежащее медицинское внимание и заботу", - заявили в Госдепе.

Некоторые считают, что непонятные травмы, в том числе повреждения головного мозга, являются результатом атак с применением микроволнового или радиоволнового оружия. Однако, несмотря на многолетние исследования, среди специалистов еще нет единого мнения относительно того, что или кто может стоять за инцидентами, и біли ли они на самом деле нападениями.

Еще после инаугурации президента Джо Байдена сотрудники посольства США в Вене сообщили о загадочных симптомах.

Проблема названа "Гаванским синдромом" в связи с тем, что первые случаи заболевания были обнаружены среди персонала посольства США на Кубе в 2016 году. В мае официальные лица заявили, что сейчас расследуются по меньшей мере 130 дел о загадочных синдромах среди сотрудников посольства США в Гаване.

Пострадавшие от этого синдрома, сообщали о головных болях, головокружении и симптомах, связанных с сотрясением мозга. Некоторым из них требовалось несколько месяцев лечения. Некоторые люди слышали громкий шум перед внезапным появлением симптомов.

Напомним, 11 мая сообщалось, что за вероятными акустическими атаками против американских дипломатов на Кубе и в Китае могут стоять сотрудники Главного управления Генштаба РФ .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb