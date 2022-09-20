Белый дом: Путин готовит два сценария
Президент России может готовиться к проведению мобилизации на фоне успешного контрнаступления ВСУ
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан напомнил, что украинские военные в последние дни провели успешное контрнаступление на Востоке. По его словам, учитывая успехи ВСУ, Путин "может находиться на пороге двух решений".
Одним из таких решений является подготовка к псевдореферендуму на временно оккупированных территориях Украины, что является нарушением украинского суверенитета.
"Россия спешит провести эти "референдумы" в ответ на успехи Украины на поле боя, а также для подготовки к потенциальным мобилизационным мероприятиям", - подчеркнул советник президента США по национальной безопасности.
- Ранее оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.
- Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал планы оккупантов относительно "референдумов" на оккупированных территориях "наивным шантажом угрозами"
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что псевдореферендумы оккупантов не помешают ВСУ освободить оккупированные территории.
- 20 сентября госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".
- Российские рынки во вторник обвалились на фоне новостей о готовящихся референдумах на оккупированных Россией территориях Украины, а также изменения УПК относительно мобилизации и военного положения.
- Глава Министерства иностранных дел Латвии после объявления РФ псевдореферендумов призвал мир к новым санкциям против страны-агрессора и предоставлению Украине больше оружия.
- Министерство обороны Украины отреагировало на планы российских оккупантов провести незаконные "референдумы" по присоединению к РФ территорий Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья.
- В Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.
- Канцлер Германии Олаф Шольц отверг объявленные оккупантами планы "референдумов" о присоединении к России в четырех областях Украины как неприемлемые.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.42
Покупка 40.42Продажа 41.33
-
EUR
Покупка 40Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное