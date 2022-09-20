Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан напомнил, что украинские военные в последние дни провели успешное контрнаступление на Востоке. По его словам, учитывая успехи ВСУ, Путин "может находиться на пороге двух решений".

Одним из таких решений является подготовка к псевдореферендуму на временно оккупированных территориях Украины, что является нарушением украинского суверенитета.

"Россия спешит провести эти "референдумы" в ответ на успехи Украины на поле боя, а также для подготовки к потенциальным мобилизационным мероприятиям", - подчеркнул советник президента США по национальной безопасности.

Ранее оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал планы оккупантов относительно "референдумов" на оккупированных территориях "наивным шантажом угрозами"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что псевдореферендумы оккупантов не помешают ВСУ освободить оккупированные территории.

20 сентября госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".

Российские рынки во вторник обвалились на фоне новостей о готовящихся референдумах на оккупированных Россией территориях Украины, а также изменения УПК относительно мобилизации и военного положения.

Глава Министерства иностранных дел Латвии после объявления РФ псевдореферендумов призвал мир к новым санкциям против страны-агрессора и предоставлению Украине больше оружия.

Министерство обороны Украины отреагировало на планы российских оккупантов провести незаконные "референдумы" по присоединению к РФ территорий Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья.

В Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг объявленные оккупантами планы "референдумов" о присоединении к России в четырех областях Украины как неприемлемые.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb