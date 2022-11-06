Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Белый дом просит Зеленского послать сигнал об открытости к переговорам с Путиным, - WP

Белый дом просит Зеленского послать сигнал об открытости к переговорам с Путиным, - WP

6 ноября, 2022 воскресенье
09:27
война с Россией Белый дом

Администрация США неофициально просит Украину послать сигналы о готовности к переговорам с РФ и отменить запрет на диалог лично с российским диктатором Владимиром Путиным

Об этом сообщает The Washington Post .

По информации источников, знакомых с обсуждениями, администрация президента США Джо Байдена приватно поощряет лидеров Украины послать сигнал об открытости к переговорам с Россией и отказаться от публичного запрета диалога с Владимиром Путиным, пока он не будет отстранен от власти.

При этом говорится, что просьба американских чиновников не направлена на то, чтобы подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров. Американские чиновники называют это продуманной попыткой обеспечить Украине поддержку со стороны других стран, которые якобы боятся разжигания войны на многие годы вперед.

WP считает, что эти дискуссии демонстрируют, насколько сложной стала позиция администрации Байдена по отношению к Украине, ведь чиновники США публично обещают поддерживать Киев "столько, сколько будет нужно".

В то же время американские официальные лица разделяют оценку своих украинских коллег о том, что Путин пока несерьезно относится к переговорам, они это признают. Однако они считают, что отказ Владимира Зеленского от переговоров с российским диктатором вызвал обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где война РФ против Украины привела к росту цен на продовольствие и топливо.

  • 30 октября советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается заставить партнеров Украины давить на Владимира Зеленского , чтобы он принял ультиматум Кремля за столом переговоров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Владимир Путин
Владимир Зеленский
США
Читайте также:
4 ноября, 2022 пятница
Иран ответил на заяву Кулебы о последствиях за передачу РФ ракет и дронов
Реджеп Тайип Эрдоган
5 ноября, 2022 суббота
Эрдоган дал мастер-класс западным политикам, как разговаривать с кремлевским мерзавцем, - Пионтковский
Володимир Путін
5 ноября, 2022 суббота
В ответ на ядерный удар и Путина убьют, и НАТО вступит в военное столкновение с Россией, - Пионтковский
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.72
    Покупка 39.72
    Продажа 40.48
  • EUR
    Покупка 38.51
    Продажа 39.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
6 ноября
10:27
Эксклюзив
РФ держит войска в Херсоне, чтобы задержать продвижение ВСУ, – военный эксперт Притула
10:11
За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 19 авиационных ударов, – Генштаб
09:43
Британская разведка назвала истинную цель перестановок в руководстве российской армии
09:37
ВСУ уничтожили вражеский штаб в Запорожской области
09:14
Оккупанты убили на Донетчине одного гражданского, ранили еще троих
08:46
ЧВК Вагнера вербует наемников для войны с Украиной преимущественно среди заключенных, - ISW
08:46
OPINION
Когда-то давно я жил в студенческом общежитии
08:42
Эксклюзив
Центр противостояния в Луганской области - Сватово, - глава Северодонецкой РВА Власенко
08:34
Обновлено
Россияне до утра обстреливали Никопольщину: ранили 9-летнюю девочку, повредили газопроводы и линии электропередачи
08:13
Обновлено
"Шахтер" разгромил "Ингулец", результаты и расписание других матчей 11-го тура
08:09
Обновлено
Враг атаковал Запорожье: есть разрушения, один человек погиб
08:05
Эксклюзив
Война в Украине перерастет в гражданскую войну внутри России, - Пионтковский
07:34
Иран, вероятно, будет просить у России помощь в своей ядерной программе за поставки дронов, – ISW
06:55
Более 140 огневых задач: ВСУ на юге уничтожали живую силу и технику оккупантов
2022, суббота
5 ноября
23:32
Эксклюзив
Виталий Портников
Путин стремится организовать в мире голод и миграционный кризис в РФ: Портников о выходе России из "зернового соглашения"
23:02
Пытались согреться: в Балаклее семья погибла от отравления угарным газом
23:00
Сопротивление режиму Путина может быть только насильственным, - Фейгин
22:44
Эксклюзив
Павел Климкин
Новый пакет военной помощи Украине – сигнал США, что компромиссов с РФ не будет, - Климкин
22:26
Эксклюзив
на фото: Тарас Березовец
Поддержка Украины со стороны Салливана означает эволюцию на уровне советников Байдена, - Березовец
22:02
Россияне вывезли с Херсонщины еще 34 ребенка
21:28
"Невероятная сумма": Данилко продал автомобиль Фредди Меркьюри за 11 млн грн
21:01
Эксклюзив
Пора объединить украинские возможности и саудовские технологии для противодействия иранским дронам, - главред "Украина по-арабски"
21:00
Эксклюзив
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
В России уже началась борьба не за победу в войне, а за удержание власти, - Пионтковский
20:59
ЗАЭС подключили к энергосистеме Украины
20:30
Иран осуществил успешный запуск ракеты-носителя Ghaem-100
20:04
Эксклюзив
Похоже, что Россия нашла себе более надежного и мощного союзника, чем США для Украины, - Пионтковский
19:58
Эксклюзив
Турция может уничтожить флот РФ в Черном море за несколько часов, - руководитель программ безопасности Центра глобалистики Лакийчук
19:43
Новая партия "шахедов" прибыла в Москву на иранском самолете, - Bild
19:42
В ближайшие недели ожидаю хорошие новости по ПВО и ПРО, - Зеленский
19:30
Климатические активисты "приклеили" себя к рамам картин Гойи в Мадриде
19:19
В течение суток россияне нанесли четыре ракетных и пять авиационных ударов по Украине, - Генштаб
19:10
Авиация Сил обороны за текущие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага, также был сбит 1 БПЛА "Мерлин"
19:00
Эксклюзив
Украина осенью способна выйти на довоенные объемы экспорта зерна, - заместитель председателя аграрного совета Марчук
18:33
В Варшаве активисты устроили флешмоб, во время которого вытащили "Орбана" из "задницы" "Путина"
18:27
Эксклюзив
На Бахмутском направлении сконцентрированы около 30 тыс. личного состава РФ, - представитель Восточной группировки войск
18:14
Лидер фракции партии Шольца обвинил украинские власти во внесении его в "список террористов"
18:13
Синоптик Наталья Диденко предупредила о холодной и сырой погоде
17:54
Россия не уничтожила ни одну установку HIMARS в Украине, - Politico
17:51
Эксклюзив
Нафтогаз
НАК "Нафтогаз Украины" является абсолютно ненужной структурой как для страны, так и для нефтегазового сектора, - экс-нардеп Войцицкая
17:46
Япония и Великобритания намерены усилить поддержку Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV