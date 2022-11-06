Об этом сообщает The Washington Post .

По информации источников, знакомых с обсуждениями, администрация президента США Джо Байдена приватно поощряет лидеров Украины послать сигнал об открытости к переговорам с Россией и отказаться от публичного запрета диалога с Владимиром Путиным, пока он не будет отстранен от власти.

При этом говорится, что просьба американских чиновников не направлена на то, чтобы подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров. Американские чиновники называют это продуманной попыткой обеспечить Украине поддержку со стороны других стран, которые якобы боятся разжигания войны на многие годы вперед.

WP считает, что эти дискуссии демонстрируют, насколько сложной стала позиция администрации Байдена по отношению к Украине, ведь чиновники США публично обещают поддерживать Киев "столько, сколько будет нужно".

В то же время американские официальные лица разделяют оценку своих украинских коллег о том, что Путин пока несерьезно относится к переговорам, они это признают. Однако они считают, что отказ Владимира Зеленского от переговоров с российским диктатором вызвал обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где война РФ против Украины привела к росту цен на продовольствие и топливо.

30 октября советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается заставить партнеров Украины давить на Владимира Зеленского , чтобы он принял ультиматум Кремля за столом переговоров.

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